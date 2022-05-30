Крупную партию сахара доставят в регионы Казахстана в ближайшие дни

152 вагона с сахаром доставят в регионы Казахстана в ближайшие дни. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК, передает Kazpravda.kz.

Министерством сельского хозяйства Казахстана совместно с АО "НК "КТЖ" решен вопрос беспрепятственной поставки сахара и сахара-сырца в регионы страны. С 28 мая АО "НК "КТЖ" установлен особый контроль пропуска вагонов для бесперебойной поставки стратегического товара в области.

"В настоящее время по территории Казахстана железнодорожным транспортом перемещаются 152 вагона с сахаром. Кроме того, железной дорогой доставляются 116 вагонов с тростниковым сахаром-сырцом, предназначенным для переработки. Производство сахара отечественными заводами осуществляется из тростникового сахара-сырца, поставляемого из третьих стран в рамках тарифной льготы. Акиматам областей рекомендовано обеспечить оперативную приемку и распределение поставляемого сахара", – говорится в сообщении.

Отмечается, что производство сахара на отечественных заводах не прекращается, осуществляется и его бесперебойная поставка в регионы, запасы продукта постоянно пополняются.

"Вопрос обеспечения страны сахаром находится на постоянном контроле Правительства", – добавили в ведомстве.