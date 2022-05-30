Фото: volmz.ru
Экономика
Крупную партию сахара доставят в регионы Казахстана в ближайшие дни

152 вагона с сахаром доставят в регионы Казахстана в ближайшие дни. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК, передает Kazpravda.kz

Министерством сельского хозяйства Казахстана совместно с АО "НК "КТЖ" решен вопрос беспрепятственной поставки сахара и сахара-сырца в регионы страны. С 28 мая АО "НК "КТЖ" установлен особый контроль пропуска вагонов для бесперебойной поставки стратегического товара в области.

"В настоящее время по территории Казахстана железнодорожным транспортом перемещаются 152 вагона с сахаром. Кроме того, железной дорогой доставляются 116 вагонов с тростниковым сахаром-сырцом, предназначенным для переработки. Производство сахара отечественными заводами осуществляется из тростникового сахара-сырца, поставляемого из третьих стран в рамках тарифной льготы. Акиматам областей рекомендовано обеспечить оперативную приемку и распределение поставляемого сахара", – говорится в сообщении.

Отмечается, что производство сахара на отечественных заводах не прекращается, осуществляется и его бесперебойная поставка в регионы, запасы продукта постоянно пополняются. 

"Вопрос обеспечения страны сахаром находится на постоянном контроле Правительства", – добавили в ведомстве. 

 

Популярное

Все
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
Глазами репортера: как выглядит идеальный казахстанский аул
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС
Атомная энергетика в Казахстане: за и против
Референдум-2022: изменим жизнь к лучшему
Почти 100 тыс. казахстанских семей, получавших АСП, вышли из состояния бедности
Чем занимается Национальный ядерный центр Казахстана
Учитель, создававший «бриллианты»
В приоритете – порядочность и компетентность
С популистов спросят делом
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Зоны высокой опасности
В удивительном царстве грибов
Конкретные шаги по регулированию численности сайги выработают в Западном Казахстане
Алматы – город Нового Казахстана
Проверка на совместимость
Реформы поддержали в СКО
Наращивать культурный капитал
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
ОСМС: мифы и реальность
Новое постановление о повторной ревакцинации против КВИ вышло в Казахстане
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Закон Республики Казахстан
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
Один из ведущих театров Казахстана объявил о ребрендинге
Алматинский апорт теперь будет расти в Азербайджане
Рассылку о получении субсидий на оплату услуг связи прокомментировал Казахтелеком
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов

Читайте также

Экономика
Пенсионные накопления казахстанцев уменьшились на 40 млрд т…
Экономика
Назван объем международных резервов Казахстана
Экономика
Чем занимается Национальный ядерный центр Казахстана
Экономика
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]