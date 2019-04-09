Крупную партию сигарет пытался провезти казахстанец из Кыргызстана

Фото пресс-службы ПС КНБ РК
Казахстанские пограничники пресекли провоз крупной партии табачных изделий – более 400 000 пачек сигарет, передает Kazpravda.kz
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"В пункте пропуска "Карасу" на участке Кордайского пограничного отряда задержан 23-летний гражданин РК, следовавший из Кыргызской Республики на автомашине "Даф". С применением инспекционно-досмотрового комплекса в данном автомобиле (в кузове и прицепе) был обнаружен груз - табачные изделия различных марок (с акцизной маркой Таджикистана)", – сообщили в пресс-службе ПС КНБ РК.
Общее количество задержанного товара составило - 418 144 пачек сигарет.
Незаконный груз передан сотрудникам Департамента государственных доходов по Кордайскому району.