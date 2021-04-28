Крупную спецоперацию по ликвидации ОПГ и наркоканала провели в двух регионах РК

Широкомасштабную спецоперацию по ликвидации ОПГ и крупного наркоканала провели полицейские одновременно в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.
"Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП ВКО совместно с ДКНБ по ВКО пресечена деятельность преступной группы из семи человек, трое из которых проживали на территории южного региона страны", - говорится в информации.
В результате проведенной совместной спецоперации менее чем за один месяц все участники наркоструктуры были задержаны. Все они были иногородними и тщательно соблюдали меры конспирации, постоянно меняя съемные квартиры.
Удалось выйти и на кураторов данной наркосети, которые находились в Алматинской области, откуда руководили всеми действиями преступной группы.
У каждого участника была своя роль. Одни отвечали за их доставку, следующие фасовали их по дозам, и в дальнейшем осуществляли закладки по городу. В ходе обысков изъято около 10 кг готовых для реализации синтетических наркотиков, что равнозначно почти 100 000 разовым дозам.
"Наркокурьерам товар отправляли в тайниках под видом запасных частей через транспортно-логистические компании. Все автозапчасти с наркотиками тщательно покрывались лакокрасочными материалами, в надежде, чтобы их не могли обнаружить служебно-розыскные собаки", – рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.
После получения, закладки наркотиков осуществлялись только в ночное время, чтобы закладчиков никто увидеть не смог.
В начале апреля текущего года начались масштабные задержания. В течение одной недели все четверо действовавших на территории Усть-Каменогорска закладчиков были арестованы. Владельцы квартир, сдававшие в аренду свое жилье, были поражены от увиденного – квартиросъемщики устроили там целые цеха по расфасовке наркотиков.
Далее очередь дошла и до самих кураторов наркосети.
Установлена причастность целой семьи, которые в селе Кызылкайрат Талгарского района Алматинской области в съемном доме организовали нарколабораторию по изготовлению синтетических наркотиков.
Психотропные вещества они получали путем закладок в полуготовом виде, которые в последующем доводили их до финальной стадии.
В ходе следствия установлено, что подозреваемые посредством мессенджера Telegram занимались бесконтактным распространением наркотиков, а расчет от потенциальных клиентов принимали при помощи электронных платежных систем.
В результате масштабной спецоперации под стражу взяты семь человек в возрасте от 21 до 49 лет. Стоимость изъятого на "черном рынке" оценивается около 200 млн тенге.
Действия подозреваемых квалифицированы по статье 297 УК РК. Подозреваемым грозит лишение свободы до 15 лет.
