Крупные финансовые нарушения выявил Счетный комитет в ЗКО и Мангистау

Ксения Воронина
Фото с сайта news.rambler.ru
В Астане прошло заседание Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в ВКО, ЗКО и Мангистауской области, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам члена СК Константина Плотникова, сумма установленных нарушений бюджетного законодательства по ЗКО составляет 25,3 млрд тенге. Также установлено более 200 млн тенге неэффективно использованных бюджетных средств.

"Есть проблемы при строительстве социальных объектов, школ, объектов водоснабжения. Имеются проблемы по реализации программы "Дорожная карта бизнеса-2020". Есть объекты, которые вовремя не сдаются либо не принимаются государственной приемочной комиссией", – подчеркнул он.

По мнению эксперта, значительная часть нарушений характерна и для других регионов.

"Идентичные нарушения мы видим по результатам проверок в других областях. Поэтому есть ощущение, что проблемы этих нарушений лежат где-то глубже и являются системными. Мы применяем в основном превентивные меры, у нас есть полномочия по наложению административных штрафов, которые предусмотрены кодексом об административных правонарушениях, безусловно, мы будем давать рекомендации и поручения акимам областей о рассмотрении нарушений подчиненными. Около 78 материалов мы направили в органы для наложения штрафов, сейчас они находятся на рассмотрении", – сказал Плотников.

Он также добавил, что ряд материалов, имеющих признаки уголовных преступлений, будет направлен в Генеральную прокуратуру.

В Мангистау сумма нарушений составила 41,1 млрд тенге. Об этом сообщил член СК Совхозбек Кулмаганбетов.

"По окончании контрольных мероприятий возмещено 1,9 миллиарда тенге. Привлечены к ответственности пока 2 должностных лица, и 8 ответственных лиц переданы для возбуждения административного производства", – отметил он.

Напомним, что в ВКО сумма нарушений, установленных Счетным комитетом, составила 41,5 млрд тенге, а также выявлено неэффективное использование средств республиканского бюджета на сумму 3,3 млрд тенге.

