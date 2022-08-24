Крупные компании наказали за продажу электроники без маркировки в Алматы

TECHNODOM и SULPAK наказали за ненадлежащую маркировку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

«Государственные инспекторы по контролю и надзору департамента Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК по городу Шымкент, по жалобе физического лица завершили внеплановую проверку в отношении таких субъектов контроля, как ТОО «Arena S» (Sulpak), и АО «Techodom Operator» (Технодом Оператор - в народе их называют «Торговыми Домами»), на предмет соблюдения норм законодательства РК «О Техническом регулировании», в частности маркировки продукции и единого знака обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза ЕАС (Евразийское соответствие)», - проинформировали в МТИ.

1. АО «Techodom Operator» (Технодом Оператор):

В игровых приставках Mix RETRO GENESIS и в электрической мясорубке ZMG-007 отсутствовали инструкции по использованию на государственном языке; в зарядных устроиствах FM модулятор с USB на упаковке отсутствовали единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, а в приставке к мясорубке АКСИОН помимо Единого знака, вообще не было инструкции по использованию.

В сборке мороженницы Ice cream makеr BOSCH отсутствовали информация и на государственном и на официальном языках. Не было единого знака ЕАС, более того, отсутствет инструкция и на государственном языке.

2. ТОО «Arena S» (Торговый Дом Sulpak):

В телевизионной комнатной антенне BAS 5310 в инструкции по использованию отсутствовали информация на государственном и на официальном языках.

В колонке Multimedia Speakers B16 на упаковке отсутствовали единый знак обращения продукции на рынке государств членов Таможенного союза, а также в инструкции по использованию отсутствовали информации на государственном и на официальном языках.

В чайнике Haier НК 600, видеорегистраторе MiVue C520 и в игравой приставке GENESIS в инструкции по использованию отсутствовала информация на государственном языке.

«Отсутствие вышеуказанных норм означает нарушение требований Технических регламентов ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 и наверняка создадут неудобства для простого потребителя», - пояснили в министерстве.

Поскольку головные офисы, в том числе и руководство вышуказанных субъектов контроля находятся в Алматы, для принятия соответствующих мер согласно Кодексу об административных правонарушениях РК, все материалы внеплановой проверки были переданы в департамент КТРМ по городу Алматы.

Департаментом вышеуказанные субъекты были привлечены к административной ответственности, добавили в пресс-службе.