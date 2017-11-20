Крупные региональные торговые сети России начали реализовывать казахстанскую продукцию

фото пресс-службы АО "Национальная компания "KAZAKH INVEST".
Продукция 10 казахстанских производителей поступила в продажу в магазины крупных региональных торговых сетей России, сообщает Кazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу АО "Национальная компания "KAZAKH INVEST".
"Национальная компания KAZAKH INVEST запустила проект по реализации товаров отечественных производителей в крупных региональных торговых сетях Российской Федерации. На полках российских магазинов появилась продукция 10 казахстанских производителей", – говорится в сообщении.
В этом году для реализации отечественных товаров на российском рынке KAZAKH INVEST дополнительно подключило торговые сети группы компаний "ЛАМА" в Томске: INTERSPAR, SPAR, "ФудCity", "Абрикос", а также магазины в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске: "Петровский" и "Петромост". Таким образом, наиболее известные казахстанские бренды были представлены уже в более 1000 гипермаркетах и магазинах России.
"Широкомасштабная акция "Недели казахстанских товаров в России" второй год сопровождается поддержкой государства. В частности, мы организовываем рекламу на федеральных и региональных телеканалах, в городах устанавливаются билборды, внутри торговых точек – многочисленные промо-паллеты, плакаты, включаются аудиоролики, организуются многочисленные акции для дегустации казахстанских продуктов. Самое главное в том, что благодаря этому проекту российские потребители уже смогли по достоинству оценить качество казахстанских товаров. После проведения акции, большинство контрактов поставки пролонгируются торговыми сетями, и казахстанский товар успешно завоевывает российский рынок", – сообщил управляющий директор KAZAKH INVEST Джалиль Булатов.
В торговых сетях России в рамках проекта представлено около 70 товарных позиций. В их числе соки и сокосодержащие напитки, лимонады, мука, макаронные изделия, чай, конфеты и премиальный шоколад, майонезы, кетчупы, спреды, а также предметы женской гигиены.
"Программа ввода казахстанских товаров в торговые сети РФ дала возможность установить контакт с российскими партнерами, мы впервые заключили контракт на поставку нашей продукции в российские торговые сети. Это уникальная возможность выйти на рынок соседней страны и увеличить присутствие казахстанских товаров. Сегодня мы поставляем маленькие партии, но ожидаем увеличение экспорта в 3 раза выше существующего объема. Подобные проекты эффективны и востребованы бизнесом", – поделился своим мнением об акции генеральный директор ТОО "Ново-Альджанский мелькомбинат" Канат Тапаев.
В свою очередь Джалиль Булатов выразил уверенность, что реализация этого проекта будет способствовать не только повышению узнаваемости казахстанских товаров за рубежом, но и содействовать развитию региональных брендов.
Стоит отметить, что впервые этот проект KAZAKH INVEST запустил в 2016 году. Тогда ведущие казахстанские компании представили 42 товарные позиции в региональных торговых сетях России "Мария-Ра" и "Кировский". Акция "Недели казахстанских товаров в России" проходила одновременно в Новосибирске, Екатеринбурге, Барнауле, Кемерово, Томске и Новокузнецке, что позволило представить продукцию отечественных предприятий почти в 900 торговых точках.
В прошлом году созданы 3 зонтичных бренда – Qazaq Organic Food, KazMeat, Halal Kazakhstan, которые ориентированы на такие крупные целевые рынки, как Китай, Иран, Россия.