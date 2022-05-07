Крупный град повредил автомобили на трассе Актау – Жанаозен (видео)

Крупный град, выпавший к вечеру 6 мая, повредил автомобили на трассе Актау – Жанаозен, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lada.kz.

На видео, опубликованных в социальных сетях, можно увидеть, что размер градин превышал один сантиметр в диаметре.

Некоторым автомобилистам приходилось останавливать движение и парковать авто под навесами.

Однако, судя по кадрам, есть водители, чьи машины все-таки пострадали: люди сняли на видео повреждения своих авто, в числе которых побитые лобовые стекла и кузовы.

Отметим, в Мангистау теплые весенние дни сменились резким похолоданием. Накануне из-за дождей на трассу Актау-Жанаозен обрушились селевые потоки. В Жанаозене затопило 43 дворовых участка, 4 жилых дома, 4 улицы, а также три школы и детский сад. Автомобильное движение в некоторых участках города было парализовано.