​Крупный игрок на мировом рынке

Глава государства подчеркнул, что «Казатомпром» является одной из крупных национальных компаний в Казахстане и занимает ведущие позиции в мировой атомной промышленности.

Председатель правления АО «НАК «Казатомпром» доложил Нурсултану Назарбаеву об основных итогах и перспективах деятельности компании.

– Мы тщательно проанализировали сложившуюся ситуацию в мировой атомной отрасли и приняли новую стратегию развития. За 2017 год и за 8 месяцев текущего года компания выполнила все производственные и финансовые планы. Ожидается, что в нынешнем году выплата дивидендов увеличится более чем в 2 раза по сравнению с результатами прошлого года, – сказал Галымжан Пирматов.

По информации руководителя «Казатомпрома», в текущем году объемы продаж урана превысят средние показатели за последние 3 года. Таким образом, компания станет самым крупным игроком на мировом рынке не только по объемам производства, но и продаж.

В завершение встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.