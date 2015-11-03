​Крупный инвестор и партнер

фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА

Президент поприветствовал первый визит Дж. Керри в регион и нашу страну, сообщила пресс-служба Президента.



– Недавно в Нью-Йорке я встречался с Президентом США Бараком Обамой, мы обговорили вопросы двустороннего взаимодействия. С первых дней независимости нашей республики, которой в декабре исполнится 24 года, мы сотрудничаем с Вашей страной, и казахстанский народ благодарен за постоянную поддержку нашего суверенитета и развития экономики. Сегодня в нашей стране действует порядка 500 компаний с участием американского капитала. Мы нацелены на продолжение данной работы, – сказал Глава государства.



Нурсултан Назарбаев отметил, что Казахстан и США сотрудничают также по вопросам ядерного разоружения и нераспространения. В этой связи Глава государства выразил поддержку инициативам Б. Обамы в данном направлении.



Государственный секретарь США отметил, что высоко оценивает итоги переговоров Нурсултана­ Назарбаева с Б. Обамой в Нью-Йорке, в ходе которых были обсуждены такие вопросы, как нераспространение ядерного оружия, противодействие вооруженному экстремизму, ситуация в Афганистане и борьба против группировки ДАИШ.



Кроме того, Дж. Керри выразил уверенность, что тесное партнерство Казахстана и США окажет серьезное содействие реализации Пяти институцио­нальных реформ и Плана нации «100 конкретных шагов».



– США действительно являются одним из крупных инвесторов Казахстана. Сегодня я встречался с представителями Американской торговой палаты в Казахстане, и они выразили свое удовлетворение тем прогрессом, который достигнут ими в Вашей стране, – сказал Государственный секретарь США.