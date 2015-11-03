​Крупный инвестор и партнер

Свежий выпуск
462
фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА

Президент поприветствовал первый визит Дж. Керри в регион и нашу страну, сообщила пресс-служба Президента.

– Недавно в Нью-Йорке я встречался с Президентом США Бараком Обамой, мы обговорили вопросы двустороннего взаимодействия. С первых дней независимости нашей республики, которой в декабре исполнится 24 года, мы сотрудничаем с Вашей страной, и казахстанский народ благодарен за постоянную поддержку нашего суверенитета и развития экономики. Сегодня в нашей стране действует порядка 500 компаний с участием американского капитала. Мы нацелены на продолжение данной работы, – сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев отметил, что Казахстан и США сотрудничают также по вопросам ядерного разоружения и нераспространения. В этой связи Глава государства выразил поддержку инициативам Б. Обамы в данном направлении.

Государственный секретарь США отметил, что высоко оценивает итоги переговоров Нурсултана­ Назарбаева с Б. Обамой в Нью-Йорке, в ходе которых были обсуждены такие вопросы, как нераспространение ядерного оружия, противодействие вооруженному экстремизму, ситуация в Афганистане и борьба против группировки ДАИШ.

Кроме того, Дж. Керри выразил уверенность, что тесное партнерство Казахстана и США окажет серьезное содействие реализации Пяти институцио­нальных реформ и Плана нации «100 конкретных шагов».

– США действительно являются одним из крупных инвесторов Казахстана. Сегодня я встречался с представителями Американской торговой палаты в Казахстане, и они выразили свое удовлетворение тем прогрессом, который достигнут ими в Вашей стране, – сказал Государственный секретарь США.

Популярное

Все
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Без атомной генерации энергопереход не состоится
Не остаться бы сырьевым придатком
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Казахстанскому прозаику и переводчику Герольду Бельгеру в октябре этого года исполнилось бы 90 лет
Царь-рыбу – легендарного сибирского осетра – пробуют вернуть в Черный Иртыш
Анастасия Ператинская называет себя амбассадором казахского языка
Секреты преподавания казахского языка раскрыла Назгуль Баекина
Гордеич был бы счастлив
В нынешнем году отмечается 120-летие со дня рождения Нуртаса Ундасынова
А во дворе рос дуб зеленый…
В общении нужны мягкость и простота
Сборная Казахстана заняла первое место на розыгрыше Кубка континента
Знания будут, если ученику интересно
Педагог с 40-летним стажем Светлана Федорова умеет хранить секреты своих учеников
Формула прогресса в объективе мирного атома
Петь можно, плакать нельзя
Будь человеком!
Луна и солнце его пера
«Иртыш» и AKAS получили повышение в классе
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
В Атырау ТОО «Интаго Казахстан» освоило производство полиэфирных геосинтетических материалов
Русская девушка с казахским менталитетом
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
Приучат ли тарифы к экономии?
Дайте бизнесу работать!
Реинкарнация туранских «больших кошек»
Полсотни жертв мопедов
Тонкое искусство выстраивания коммуникаций
Новые звезды «Үркер-2024»
Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область
Работающий человек – главная ценность государства
Более 10 тыс. виртуальных тарифов на общественный транспорт выпущено в Астане
Первый вертолетный туристический маршрут протестирован в Бурабае
Оплот казахской педагогики
120 лет назад в Семипалатинске появилась учительская семинария
Что общего у яблока и диадемы?
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Паралимпиада: расписание на субботу
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Совещаются молодые атомщики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»

Читайте также

Вода для каждого села
Ради благой цели
Еще одна комфортная школа
Криминальный дуэт

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]