Крупный канал поставки наркотиков ликвидировали в Актау

Около 100 килограммов марихуаны обнаружили полицейские при обыске в одной из квартир в Актау, сообщает Lada.kz
.
По информации пресс-службы департамента полиции Мангистауской области, преступная группировка в составе трех жителей региона реализовала наркотики на территории области, которые поставлялись по налаженному каналу из южных областей страны.
При обыске квартиры в Актау у мужчин было изъято более 94 килограммов марихуаны, расфасованной в 339 целлофановых свертках.
"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по части 4 статьи 296 УК РК - незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка
без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов
в особо крупном размере. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Мужчины сознались в содеянном. Вещественные доказательства изъяты. Проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия", - говорится в информации.
Наказание по статье 296 части 4 УК РК предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет, отметили в полиции.