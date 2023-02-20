Крупный канал поставки наркотиков перекрыли в Астане

В ходе обыска в квартире задержанного было изъято два килограмма гашиша, свыше миллиона тенге, а также электронные весы и упаковочный материал.

Фото: polisia.kz

В Астане сотрудники управления по противодействию наркопреступности пресекли факт сбыта наркотиков в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается, около своего дома по улице Кумисбекова задержан 35-летний местный житель, который перевозил в багажнике автомобиля Range Rover два пакета с мефедроном.

Следствие установило, что задержанный приобрел наркотики в Алматы, отправил их в Астану с попутной машиной, а сам вернулся в столицу самолетом.

Далее он планировал расфасовать наркотики по одному килограмму и сделать крупные оптовые закладки в Кокшетау, Петропавловске и Павлодаре. В момент перевозки наркотиков для расфасовки он и был задержан.

В ходе обыска в квартире задержанного было изъято два килограмма гашиша, свыше миллиона тенге, а также электронные весы и упаковочный материал.

Как отметили в МВД, вес изъятых наркотиков относится к особо крупному размеру. Наказание за их оборот предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжаются обысковые мероприятия, устанавливаются преступные связи задержанного.