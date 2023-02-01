Крупный канал поставок и сбыта наркотиков перекрыл КНБ

Смертоносный "товар" предназначался для распространения в Астане, Алматы, Конаеве, Кокшетау, Шымкенте, Таразе, Кызылорде и Усть-Каменогорске.

Фото пресс-службы КНБ РК

Сотрудники Комитета национальной безопасности РК пресекли деятельность преступной группы, организовавшей устойчивый канал поставок и сбыта синтетических наркотиков в особо крупных размерах на территории Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.

"Мефедрон" и "альфа-PVP" реализовывались через социальные сети и мессенджеры. Получение наркотиков осуществлялось бесконтактным способом через тайники путем передачи координат", - проинформировали в КНБ.

По результатам собранных неопровержимых улик, в Шымкенте и Конаеве задержаны организатор и трое пособников наркосиндиката. В ходе обысков из незаконного оборота изъято 103 кг синтетических наркотиков.

Смертоносный "товар" предназначался для распространения в Астане, Алматы, Конаеве, Кокшетау, Шымкенте, Таразе, Кызылорде и Усть-Каменогорске, добавили в пресс-службе.