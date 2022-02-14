Крупный казахстанский вуз передадут в управление Университету Аризоны

Мадина Абайдуллаева, PhD, ассоциированный профессор университета «Туран», заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений







Реформирование системы образования – важная часть стратегии Президента Касым-Жомарта Токаева «Новый Казахстан». О проблемах в данной сфере, перспективах их решения, переводе высшего образования на «технические рельсы» и открытии филиалов иностранных вузов, в том числе на западе Казахстана, рассуждают специалисты в очередном выпуске «Эксперт-совета».В Казахстане промышленная добыча нефти началась с 1911 года. Основные инженерные кадры на нефтепромыслах Эмбы в первые годы освоения состояли из уроженцев России. Большое внимание советской власти развитию нефтегазовой отрасли Казахстана было обращено в послевоенный период.В частности, было принято решение в этой работе больше опираться на местные инженерно-технические кадры, подготовку которых повсеместно начали в СССР.С 1946 года казахская молодежь стала поступать в отраслевые вузы Москвы и Ленинграда. Благодаря этому оказалось возможным обеспечить нефтяную и газовую промышленность квалифицированными специалистами – выходцами из Казахстана. Пионерами инженерного корпуса казахов стали Б. Атчибаев, М. Исенов, Н. Имашев, Т. Шау­кенбаев, Ж. Досмухамбетов, Г. Хакимов и другие.Целая плеяда нефтяников и геологов внесла огромный вклад в отрасль в послевоенный период бурного развития нефтяной и газовой промышленности Казахстана.Абсолютно верным следует считать акцент на развитие инженерного образования именно в западных регионах республики, являющихся перспективными районами добычи и переработки углеводородов. При этом приоритетное развитие филиалов российских вузов основывается на первенстве в сфере подготовки высококвалифицированных кадров, общности истории и культуры, отсутствии языкового барьера да и просто географической близости.Например, Атырауский университет нефти и газа уже более 7 лет взаимодействует с Российским государственным университетом нефти и газа им. И. М. Губкина, созданным в 1930 году и являющимся нацио­нальным исследовательским вузом, в котором сегодня обучается более 11 тыс. студентов со всех регионов России, а также из 81 страны мира.Кроме того, формируется интересный кейс сотрудничества Казахстана и США в области подготовки в том числе инженерных кадров. Я имею в виду Северо-Казахстанский университет, который будет передан в управление Университету Аризоны (США). Надеюсь, все его выпускники смогут без проблем трудоустроиться по специальности на промышленных предприятиях нашей республики.Что касается планов по смещению приоритетов в образовании с гуманитарных на технические специальности, то здесь многое будет зависеть от студентов, их общей подготовки, от стартового уровня, который во многом дает школа. Даже выпускники гуманитарных специальностей, я имею в виду высокообразованных выпускников, тоже у нас сейчас в дефиците.Хотя, конечно, раз мы хотим развивать именно сферу реальной экономики, реального производства, надо больше и качест­веннее готовить специалистов по техническим специальностям. Причем не просто наращивая их число. Необходимо развитие производств. Именно поэтому Президент обратился к крупным бизнесменам с призывом поддержать сферу образования. Особенно профессионально-техническое звено. Бизнес должен взять в управление колледжи и вузы, тогда будет большая связка с реальными потребностями реального производства.Относительно преподавательских кадров, думаю, проблем не будет. Еще остались специалис­ты, получившие качественное, фундаментальное образование в 80–90-е годы в лучших вузах. А вот экспериментами и непрерывными реформами в сфере образования злоупотреблять не стоило бы.Президент поручил Правительству рассмотреть возможность увеличения продолжительности участия государства как социального партнера в проектах «Молодежная практика» и «Первое рабочее место». Думаю, это абсолютно адекватный шаг, способный с наименьшими финансовыми затратами решить проблему социальной и экономической поддержки молодых специалистов.