Крупный казахстанский вуз передадут в управление Университету Аризоны

Общество
Александр Вербинин
Реформирование системы образования – важная часть стратегии Президента Касым-Жомарта Токаева «Новый Казахстан». О проблемах в данной сфере, перспективах их решения, переводе высшего образования на «технические рельсы» и открытии филиалов иностранных вузов, в том числе на западе Казахстана, рассуждают специалисты в очередном выпуске «Эксперт-совета».

Мадина Абайдуллаева, PhD, ассоциированный профессор университета «Туран», заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений



В Казахстане промышленная добыча нефти началась с 1911 года. Основные инженерные кадры на нефтепромыслах Эмбы в первые годы освоения состояли из уроженцев России. Большое внимание советской власти развитию нефтегазовой отрасли Казахстана было обращено в послевоенный период.

В частности, было принято решение в этой работе больше опираться на местные инженерно-технические кадры, подготовку которых повсеместно начали в СССР.

С 1946 года казахская молодежь стала поступать в отраслевые вузы Москвы и Ленинграда. Благодаря этому оказалось возможным обеспечить нефтяную и газовую промышленность квалифицированными специалистами – выходцами из Казахстана. Пионерами инженерного корпуса казахов стали Б. Атчибаев, М. Исенов, Н. Имашев, Т. Шау­кенбаев, Ж. Досмухамбетов, Г. Хакимов и другие.

Целая плеяда нефтяников и геологов внесла огромный вклад в отрасль в послевоенный период бурного развития нефтяной и газовой промышленности Казахстана.

Абсолютно верным следует считать акцент на развитие инженерного образования именно в западных регионах республики, являющихся перспективными районами добычи и переработки углеводородов. При этом приоритетное развитие филиалов российских вузов основывается на первенстве в сфере подготовки высококвалифицированных кадров, общности истории и культуры, отсутствии языкового барьера да и просто географической близости.

Например, Атырауский университет нефти и газа уже более 7 лет взаимодействует с Российским государственным университетом нефти и газа им. И. М. Губкина, созданным в 1930 году и являющимся нацио­нальным исследовательским вузом, в котором сегодня обучается более 11 тыс. студентов со всех регионов России, а также из 81 страны мира.

Кроме того, формируется интересный кейс сотрудничества Казахстана и США в области подготовки в том числе инженерных кадров. Я имею в виду Северо-Казахстанский университет, который будет передан в управление Университету Аризоны (США). Надеюсь, все его выпускники смогут без проблем трудоустроиться по специальности на промышленных предприятиях нашей республики.

Что касается планов по смещению приоритетов в образовании с гуманитарных на технические специальности, то здесь многое будет зависеть от студентов, их общей подготовки, от стартового уровня, который во многом дает школа. Даже выпускники гуманитарных специальностей, я имею в виду высокообразованных выпускников, тоже у нас сейчас в дефиците.

Хотя, конечно, раз мы хотим развивать именно сферу реальной экономики, реального производства, надо больше и качест­веннее готовить специалистов по техническим специальностям. Причем не просто наращивая их число. Необходимо развитие производств. Именно поэтому Президент обратился к крупным бизнесменам с призывом поддержать сферу образования. Особенно профессионально-техническое звено. Бизнес должен взять в управление колледжи и вузы, тогда будет большая связка с реальными потребностями реального производства.

Относительно преподавательских кадров, думаю, проблем не будет. Еще остались специалис­ты, получившие качественное, фундаментальное образование в 80–90-е годы в лучших вузах. А вот экспериментами и непрерывными реформами в сфере образования злоупотреблять не стоило бы.

Президент поручил Правительству рассмотреть возможность увеличения продолжительности участия государства как социального партнера в проектах «Молодежная практика» и «Первое рабочее место». Думаю, это абсолютно адекватный шаг, способный с наименьшими финансовыми затратами решить проблему социальной и экономической поддержки молодых специалистов.

Популярное

Все
Износ оборудования на ТЭЦ Риддера снизился почти вдвое: модернизация продолжается
Участники Astana Half Marathon поддержали акцию «Таза Қазақстан»
В Бурабае завершают подготовку к сбору «Айбын-2026»
Казахстан завоевал еще восемь золотых медалей на чемпионате Азии в Туркестане
Ливни на севере и жара на востоке: прогноз погоды на 8–9 июня
Свыше 4 тыс нарушителей выявили на границе Казахстана
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
80-летие Каршыги Ахмедиярова отметили памятным концертом в Алматы
Казахстан усилит работу с ЮНЕСКО по вопросам ИИ и водной безопасности
Жалоба на подозрительный запах помогла обнаружить наркоплантацию в Алматы
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Педагог с большой буквы
Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Мудрый, добрый, человечный...
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
В Актау откроется консульство РФ
Алимханулы присоединился к сборной Казахстана по боксу
От маленького цеха до брендовой компании
LRT в Астане перевёз один миллион пассажиров
Турецкие отели планируют снижать цены из-за падения спроса
Суперкомпьютер определил победителя ЧМ - 2026
Димаш поддержал новый проект Центра кино «Таймас»
В Алматы откроется детский научный музей
Театру имени Максима Горького присвоят национальный статус: коллектив выразил благодарность Президенту
Наш моральный долг — помнить жертв политических репрессий: Токаев обратился к казахстанцам
Концерт Канье Уэста в Стамбуле побил мировой рекорд
Экспорт растёт, цены повышаются: что происходит с бараниной в Казахстане
Карметкомбинат модернизируется
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка

Читайте также

Короны – красавицам!
На востоке начали готовить пляжи
Когда сигареты опасны вдвойне
Родителям малышей, родившихся в День госсимволов, вручили п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]