Крупный лесной пожар потушили в Туркестанской области

Больше десяти часов тушили степной пожар, вспыхнувший на территории Сырдарья Туркестанского государственного регионального природного парка, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Сообщение о возгорании на территории лесного массива в районе села Шенгельды Коксарайского сельского округа Отырарского района на пульт «101» поступило в 12 часов 52 минут. Для тушения огня прибыли 35 человек из лесохозяйственного учреждения Сырдарья-Туркестанского государственного регионального природного парка, 30 пожарных, полицейские, работники администрации округа. На место происшествия была стянута вся необходимая пожарная и спецтехника. Пожар был локализован около 17.40 и полностью ликвидирован в 21.43.

В зоне огня казались заросли тамариска, туранги, шенгеля, тополя туркестанского и карагача. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня. К счастью, пожар не перекинулся на лес, поскольку ветер дул в северо-восточном направлении в сторону аула Шенгельды. Огнеборцам удалось остановить стихию в пяти километрах от населенного пункта. Это результат совместных самоотверженных усилий специалистов департамента по чрезвычайным ситуациям и лесного хозяйства. Несмотря на сильный ветер, они сумели локализовать и потушить пожар, предотвратив возможную крупную катастрофу.

По информации заведующего отделом туризма, рекреации и экологического образования Сырдарья Туркестанского ГРПП Кайрата Карибаева, огонь вспыхивал дважды. Вполне возможно, что этому способствовали унесенные ветром раскаленные угли. Чтобы предотвратить новые возгорания, даже после тушения пожара специалисты установили наблюдение за местностью. Для этого задействованы 4 единицы техники и 35 человек лесохозяйственного учреждения.

Причина пожара выясняется. Не исключено, что причиной могло стать неосторожное обращение с огнем. В выходные дни любители отдыха на природе вполне могли устроить пикник, не приняв не обходимые меры предосторожности.

Сгорело в общей сложности около 10 га лесного массива. Человеческих жертв нет.