Крупный мясоперерабатывающий завод открыли в Алматинской области

Ко Дню Республики в Кегенском районе Алматинской области открылся мясоперерабатывающий завод «КегенМясПром». Объем инвестиций в проект составил 2,5 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На предприятии планируют перерабатывать до 10 тонн мяса в сутки и выпускать 20 видов полуфабрикатов. В настоящее время здесь работают около 50 местных жителей.

На заводе предусмотрены откорм и переработка мяса 120 голов крупного рогатого скота, 100 голов мелкого рогатого скота и 20 лошадей в сутки. Готовую продукцию будут поставлять в крупные торговые сети и производственные цеха. Кроме того, на предприятии организовано обучение специалистов.

Новое предприятие полностью оснащено современным оборудованием. 

#Алматинская область #завод #переработка #мясо

Популярное

Все
В Казахстане в этом году задержали более 500 человек, разыскиваемых в других странах
Крупный мясоперерабатывающий завод открыли в Алматинской области
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Досадная осечка в Хабаровске
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Таза Қазақстан: масштабная трансформация общественного сознания
Жителей Атырау беспокоит качество воздуха
Документы почти на 5 млрд долларов подписали на полях KGIR в Шымкенте
Национальная академия наук отметила 80-летие
Глава государства провел заседание Совета Безопасности по вопросам военной реформы
Более 900 борцов со всего мира выступят в Астане
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
Участницы Итогового турнира WTA
Страны ЦА и США нацелены на укрепление долгосрочного партнерства
Два Дворца школьников открыли в столице
В СКО выявили 14 случаев мошенничества под предлогом голосования за детей
Для талантов нет границ
Двухтомную энциклопедию «Түркістан» презентовали в Астане
Будущее зависит от каждого из нас
KGIR-2026: Премьер обсудил с иностранными инвесторами совместные проекты
Между узнаваемостью и неизвестностью
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Распоряжение Главы государства о назначении
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Минздрав Казахстана сделал заявление по ситуации с инфекцией в России

Читайте также

Андрей Чеботарев оценил основные показатели развития эконом…
Какие продукты подешевели и подорожали за неделю в Казахста…
В Казахстане увеличился объем розничной торговли
Корову – фермеру, молоко – переработчику

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]