Крупный мясоперерабатывающий завод открыли в Алматинской области

Ко Дню Республики в Кегенском районе Алматинской области открылся мясоперерабатывающий завод «КегенМясПром». Объем инвестиций в проект составил 2,5 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На предприятии планируют перерабатывать до 10 тонн мяса в сутки и выпускать 20 видов полуфабрикатов. В настоящее время здесь работают около 50 местных жителей.

На заводе предусмотрены откорм и переработка мяса 120 голов крупного рогатого скота, 100 голов мелкого рогатого скота и 20 лошадей в сутки. Готовую продукцию будут поставлять в крупные торговые сети и производственные цеха. Кроме того, на предприятии организовано обучение специалистов.

Новое предприятие полностью оснащено современным оборудованием.