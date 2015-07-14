Крупный партнер приходит в регион Свежий выпуск 556 Наталья РЫЖКОВА, Караганда

Пути увеличения доли казах­станского содержания в деятельности ТОО «Тенгизшевройл» обсудили во время рабочей встречи аким области Нурмухамбет Абдибеков и руководитель делегации, генеральный директор компании Тим Миллер. Тема сотрудничества получила продолжение на пленарном заседании по вопросам закупки продукции местных товаропроизводителей.

Участниками встречи в зале областного филиала партии «Нур Отан» стали представители более 100 предприятий области. Заседанию предшествовала приуроченная к нему выставка. Она проиллюстрировала возможности около 50 из представленных на заседании производителей основных отраслей промышленности.

– Визит делегации крупнейшей нефтяной компании Казахстана ТОО «Тенгизшевройл», который проходит по поручению Главы государства и нашему приглашению, является знаменательным, поскольку он осуществляется в нашу область впервые с момента становления компании, – сказал Нурмухамбет Абдибеков, открывая пленарное заседание.

Аким области отметил, что целью приглашения служат развитие межрегиональной кооперации и увеличение доли карагандинского содержания при реализации проектов в нефтегазовой отрасли. К настоящему времени проведены аналогичные встречи с АО «НК «Астана ­ЭКСПО-2017», ТОО «Корпорация «Казахмыс», АО «АрселорМиттал Темиртау» и другими.

По результатам переговоров с системообразующими предприятиями производители Карагандинской области заключили 153 контракта на общую сумму 35,4 млрд тенге. С национальными компаниями подписано 427 контрактов на 4,5 млрд тенге. Карагандинские промышленники будут вести строительство объектов выставки «ЭКСПО-2017», что подтверждают 15 контрактов с подрядными организациями на 4,7 млрд тенге.

С приветственным словом к участникам пленарного заседания обратился Тим Миллер, а с проектом будущего расширения деятельности ТОО «Тенгизшевройл» выступил генеральный менеджер по проектам этой компании Карл Брэннен. В 2015 году компания затратила 2,4 млрд долларов на казахстанские товары и услуги. После получения окончательного инвестиционного решения по проектам будущего расширения и управления устьевым давлением ТОО надеется значительно повысить расходы на приобретение продукции и услуг казахстанских промышленников.

Мечта любого производителя – иметь в партнерах крупного игрока на отечественном рынке. И с презентацией своей продукции, которая может быть востребована на объектах ТОО «Тенгизшевройл», выступили представители АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «НПО Дефектоскопия», ТОО «Трей Караганда», ТОО «КазАрматура» и ТОО «Оптим Кран».

В завершение Нурмухамбет Абдибеков поблагодарил руководство ТОО «Тенгизшевройл» за визит и желание наладить партнерские отношения с предприятиями региона.



