Крупный пожар на окраине Нур-Султана потушен спустя двое суток

Огнеборцы ликвидировали пожар в районе озера Талдыколь в городе Нур-Султане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Напомним, 20 июня в 15:03 часов на пульт 101 поступило сообщение о возгорании сухостоя по Коргалжынской трассе в столичном районе Есиль. На открытой территории в труднодоступной заболоченной местности загорелся камыш.

86 пожарных с помощью 14 единиц техники боролись с огнем двое суток. Вертолет МИ-8 произвел 27 сбросов воды (81 тонна воды). Жертв и пострадавших нет.

Пожар был локализован вчера в 18:53 и сегодня в 05:55 полностью ликвидирован. Его площадь составила 6,5 га.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.