Крупный пожар на побережье Алаколя: пострадало четыре базы отдыха

От крупного пожара на побережье озера Алаколь пострадали четыре базы отдыха в Урджарском районе Абайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

4 июля в 23:20 часов на одной из баз отдыха в Урджарском районе на озере Алаколь произошел пожар.

Из-за сильного ветра до 10 м/с огонь мгновенно распространялся от одного деревянного дома к другому.

Отдыхающие самостоятельно покидали дома. Полиция оцепила близлежащие базы.

На месте пожара задействованы 186 человек и 29 единиц техники от местных исполнительных органов, ДЧС ВКО и Алматинской области, Департамента полиции, Тарбагатайского национального парка.

Совместными усилиями пожарных Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО, местных исполнительных органов, сотрудников полиции и населения пожар ликвидировали в 5:40 часов 5 июля. Его предварительная площадь составила три тысячи квадратных метров. От огня пострадало четыре базы отдыха.

За медицинской помощью обратились семь человек, которым оказали первую помощь, в госпитализации они не нуждались.

Причина пожара устанавливается.

На месте работает оперативный штаб.