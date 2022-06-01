Крупный пожар на территории ТЭЦ близ Актау попал на видео

На территории ТОО "МАЭК-Казатомпром" (ТЭЦ-3) в Актау загорелся распределитель электрощита, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz.

Сообщается, что 31 мая в 21:42 оперативному дежурному ДЧС Мангистауской области поступила информация о том, что в семи километрах от Актау, на территории ТОО "МАЭК-Казатомпром" (ТЭЦ-3), происходит горение трансформатора.

Пожарные незамедлительно начали работы по ликвидации возгорания.

Пострадавших нет. На обеспечение региона энергоресурсами – водой и электроэнергией – факт возгорания не отразится.



Предприятие работает в штатном режиме.