Крупный пожар произошел в административном здании акимата Жамбылской области

В Таразе загорелось административное здание акимата Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС региона.
"Сообщение о пожаре поступило 16.42 в дежурную часть Департамента по ЧС Жамбыской области. На место выехали все задейственные силы. Горело административное здание акимата Жамбылской области по адресу ул. Желтоксан, № 7. По предварительным данным, возгорание произошло на 2-м этаже в результате замыкания электропроводки. Привлечены все экстренные силы", – говорится в сообщении.
По данным регионального ДЧС, в результате пожара пострадали 6 человек: двое получили ожоги, четверо отравились угарным газом. Их госпитализировали в ближайшую больницу.
Очаг возгорания был локализован в 17.40 . Очевидцы происшествия стали выкладывать фото и видео пожара в социальных сетях.