Крупный пожар произошел в промзоне Петропавловска

Пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области сообщила о ликвидации возгорания сухостоя и камыша в промзоне Петровловска, передает Kazpravda.kz.

"На телефон 101 поступило сообщение о возгорании камыша в промышленной зоне Петропавловска. К месту вызова выехали подразделения пожарных частей города, немедленно приступившие к тушению возгорания", - говорится в информации.

Как отмечается, ликвидация проходила на заболоченной территории, что осложнило работу пожарных.

"Было проведено наращивание сил гарнизона противопожарной службы Петропавловска, взаимодействующих организаций. На месте работали силы и средства ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» и ДЧС СКО», военизированной пожарной команды Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги, местных исполнительных органов, «Кызылжар су» и негосударственной противопожарной службы - 73 человека личного состава и 21 единица техники", - сообщили в ДЧС.

Общая площадь возгорания составила 10 гектаров. Жертв и травмированных нет. Причина и ущерб устанавливаются, добавили в пресс-службе.