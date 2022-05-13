Фото: ДЧС СКО
Происшествия
Крупный пожар произошел в промзоне Петропавловска

Пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области сообщила о ликвидации возгорания сухостоя и камыша в промзоне Петровловска, передает Kazpravda.kz.

"На телефон 101 поступило сообщение о возгорании камыша в промышленной зоне Петропавловска. К месту вызова выехали подразделения пожарных частей города, немедленно приступившие к тушению возгорания", - говорится в информации.

Как отмечается, ликвидация проходила на заболоченной территории, что осложнило работу пожарных.

"Было проведено наращивание сил гарнизона противопожарной службы Петропавловска, взаимодействующих организаций. На месте работали силы и средства ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» и ДЧС СКО», военизированной пожарной команды Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги, местных исполнительных органов, «Кызылжар су» и негосударственной противопожарной службы - 73 человека личного состава и 21 единица техники", - сообщили в ДЧС.

Общая площадь возгорания составила 10 гектаров. Жертв и травмированных нет. Причина и ущерб устанавливаются, добавили в пресс-службе.

 

Популярное

Все
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Каким будет курс доллара к тенге к началу июня – мнение участников финансового рынка
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
Спортивная общественность Казахстана в недоумении от нового решения Минкультуры
Бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира покажут в Казахстане
Замакима съездил в супермаркет вместе с алматинкой, заявившей об "исчезновении продуктов"
Новая модель государственности начнет формироваться в Казахстане
Права казахстанских адвокатов необоснованно занижены – интервью с главой Республиканской коллегии адвокатов
В изнасиловании школьников подозревают бывшего помощника имама – СМИ
Вокруг Нур-Султана вырос настоящий смешанный лес, и летом в нем можно даже собирать грибы и ягоды
Зайсанский газ может пойти на экспорт, но при одном условии
Предстоящий референдум в Казахстане – символ заявленных властью изменений
Без ложных ожиданий
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 мая
Проведение общенационального референдума и поправки в Конституцию обсудили в офисе Гражданского Альянса Казахстана
Просто легенда – Асанали Ашимов
Когда банки начнут выдавать автокредиты, рассказал Скляр
Бюджетные поправки
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену
Токаев объявил выговор казахстанскому послу в Египте
Повышение доходов населения: в Казахстане стартовала подпрограмма "Ауыл аманаты"
Как будет проходить референдум в Казахстане
Массовой гибелью скота встревожены жители Акмолинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 мая
Солдатские будни в Алматы глазами журналиста – репортаж
На соответствие этике после общения с населением проверят поведение акима в Павлодарской области (видео)
Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Звание "Халық қаһарманы" присвоил посмертно Президент троим ветеранам ВОВ
Закон Республики Казахстан
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум

Читайте также

Происшествия
В изнасиловании школьников подозревают бывшего помощника им…
Происшествия
Голый мужчина затащил в квартиру троих детей и угрожал им т…
Происшествия
Автобус перевернулся на трассе в Жамбылской области, есть п…
Происшествия
Годовалый ребенок упал в 4-метровую яму уличного туалета в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]