Крупный пожар в Алматы – горит автоцистерна с ГСМ

На складе в городе Алматы загорелась автоцистерна с ГСМ. В Департаменте по чрезвычайным ситуациям мегаполиса присвоили пожару повышенный ранг сложности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Пожар вспыхнул по улице Ангарская, 97А.

Пожарные прибыли на место в 20:10. Возможно распространение огня на расположенные рядом цистерны и резервуар. Есть угроза взрыва, личный состав работает с соблюдением мер безопасности в теплоотражательных костюмах.

"На месте создан оперативный штаб, поданы пожарные стволы на охлаждение горящего и соседних резервуаров. Задействовано 80 человек личного состава и 28 единиц техники", - сообщили в пресс-службе ДЧС города Алматы.

Принятыми мерами удалось локализовать пожар в 21:20.

Площадь пожара уточняется. Оперативные действия направлены на снятие угрозы взрыва и недопущения воспламенения резервуаров.