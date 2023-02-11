Крупный пожар в банном комплексе в Семее: два человека пострадали (видео)

Фото пресс-службы МЧС РК

В Семее удалось потушить крупный пожар на территории банного комплекса, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

10 февраля, вечером, в 19:00, загорелась котельная банного комплекса по улице Каржаубайулы. Огонь моментально охватил постройку и мог перекинуться на соседние.

"В отдельном помещении газгольдера предварительно произошла утечка газа с дальнейшим распространением на рядом стоящую котельную общей площадью 75 кв.м", - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Во время пожара пострадали двое мужчин. С ожогами их госпитализировали в БСМП города Семея.

В ликвидации пожара было задействовано 8 единиц техники и 27 человек личного состава.

Огонь удалось ликвидировать в 22:10.