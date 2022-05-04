Крупный пожар в промзоне в Алматы потушен

Крупный пожар потушили в промышленной зоне Жетысуского района Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям города.

Алматинские пожарные предотвратили взрыв в промзоне Жетысуского района.

Как сообщалось ранее, 4 мая в 20:10 часов силы и средства ДЧС Алматы были направлены по повышенному рангу пожара по адресу: улица Ангарская, 97А.

Там открытым пламенем горела автоцистерна с переходом огня на две железнодорожные цистерны с ГСМ, была угроза распространения огня на расположенные рядом надземные резервуары.

«Создалась угроза взрыва. Личный состав работал с соблюдением мер безопасности в теплоотражательных костюмах. На месте создан оперативный штаб. Поданы пожарные стволы на охлаждение горящего и соседних резервуаров, для ликвидации применялась пена.

Принятыми мерами достигнута локализация в 21:20, пожар ликвидирован в 21:51. Площадь пожара составила 80 кв. м. Принятыми мерами удалось предотвратить взрыв, отстоять от огня надземный резервуарный парк с ГСМ, состоящий из 10-ти резервуаров (со 150 тоннами – 4 штуки, 80 тоннами – 5, 50 тоннами – 1), то есть промышленную зону в Жетысуском районе», – рассказали подробности в департаменте.

Пожар тушили 106 человек личного состава и 28 единиц техники ДЧС Алматы. Кроме того, участвовали силы и средства железнодорожной станции Алматы-1, Алматы Су, Алматы Тазалык, Департамента полиции, центра медицины катастроф и другие.