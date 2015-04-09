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Крупный рогатый скот срочно вакцинируют вдоль сирийско-ливанской границы
Шынар Оспанова
Срочная вакцинация крупного рогатого скота проводится вдоль сирийско-ливанской границы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию при ООН (ФАО – Food and Agriculture Organization).

"В Ливане и соседних странах нарастают опасения трансграничного распространения болезней животных, поскольку многие из 1,5 миллиона беженцев, спасающихся от конфликта в Сирии, перевезли с собой большое количество непривитых овец, коз, крупного рогатого скота и других животных", – предупредили сегодня в ФАО.

В настоящее время Организация проводит второй этап кампании по вакцинации максимально большего количества животных в стране с конечной целью вакцинации всех животных. Однако этого достичь будет непросто из-за проблем доступа в наиболее отдаленные регионы. Это продолжение успешной программы по вакцинации, начатой в прошлом году, которая помогла остановить широкомасштабные вспышки заболеваний. 

Кампания по вакцинации нацелена на то, чтобы сократить число инфицированных животных и защитить уязвимые слои населения, проживающие в сельских регионах. Эти общины уже видят дополнительную нагрузку на свои природные ресурсы из-за последствий гуманитарного кризиса в Сирии. 70 тыс. коров и около 900 тыс. овец и коз могут подвергнуться воздействию трансграничных заболеваний, если их не привить, согласно данным Министерства сельского хозяйства Ливана.

"Самая распространенная проблема у нас – лихорадка животных. Некоторые животные умирают. Из-за вируса мы теряем наши доходы. В этом году животные получили прививки, поэтому мы надеемся на результат в ближайшем будущем", – рассказал один фермер в долине Бекаа, в восточной части Ливана.

По оценкам ФАО, почти 60% животноводов в Ливане зависят от молочных животных в качестве основного источника дохода. Некоторые заболевания животных очень заразны и могут распространяться очень быстро, независимо от национальных границ. Они могут вызвать высокую смертность и заболеваемость у животных, и поэтому имеют серьезные социально-экономические последствия, а порой несут риски для здоровья населения.

"Случай с лихорадкой показал важность обеспечения доступа каждому фермеру к надежным ветеринарным услугам и услугам здравоохранения. "Идея состоит в том, чтобы снизить риск заболеваний и избежать падения продуктивности поголовья скота в стране", – сообщил представитель ФАО в Ливане Морис Сааде.

Три наиболее распространенные болезни животных, обнаруженные в Ливане, включают нодулярный дерматит, ящур и чуму мелких жвачных, также известную как "чума коз", которая является очень заразным заболеванием, для которого характерны высокая температура, язва в полости рта, диарея, быстрая потеря веса, пневмония и высокий уровень смертности в течение короткого периода времени.

Ливан в настоящее время принимает самое большое количество беженцев на душу населения в мире. Они составляют четверть населения страны, и их переселение привело к удвоению уровня безработицы. Усиление давления на природные ресурсы страны и агропромышленный комплекс вызывает особый повод для беспокойства, поскольку до 25% активного населения Ливана занято в сельском хозяйстве. А следовательно, больше людей, чем когда-либо раньше, нуждаются в животном белке и молоке.

ФАО обращается с призывом к донорам выделить $32 млн для Ливана в рамках более широкого регионального призыва об оказании помощи жителям и беженцам в Ираке, Иордании и Турции.

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