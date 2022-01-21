Крупный схрон оружия обнаружили в Жамбылской области

Происшествия
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Скриншот с видео
Жамбылские полицейские обнаружили схрон оружия. Видео операции появилось в аккаунте в соцсети Департамента полиции региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП области.     

20 января сотрудники ДП Жамбылской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий в поле возле села Костобе Жамбылского района обнаружили схрон оружия. 

«Найдено 8 автоматов, 17 магазинов к нему, 1 ручной гранатомет, газотравматическое ружье 12 калибра, винчестер и штык-нож. По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК. Изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу», - сообщил заместитель начальника ДП Жамбылской области полковник полиции Нуржан Калметов.

Департамент полиции области напоминает, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно их сдавшее полиции, не будет привлекаться к уголовной и административной ответственности. Анонимность гарантируется.

После обращения полицейских с просьбой сообщать об обнаруженном оружии, боеприпасах и специальных средствах на пульт 102 поступают звонки от жителей области.

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