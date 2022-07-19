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Крупный тайник с наркотиками нашли в автомобиле на трассе Атырау – Актобе (видео)

На трассе в Атырауской области задержали мужчину с 17 килограммами марихуаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На 30 километре трассы Атырау – Актобе стражи порядка остановили автомобиль Toyota Ipsum, где при досмотре обнаружили 17 килограммов марихуаны. Водитель тщательно спрятал наркотики, оборудовав своего рода тайник под обшивкой машины.

По данному факту управление полиции города Атырау начало досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».

В настоящее время подозреваемый задержан и взят под стражу.

 

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