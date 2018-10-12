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​Крупный успех религиозного саммита
Ботагоз Искакова, Игорь Прохоров

Второй день VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий начался с коллективного молебна возле монумента «Стена мира» у Дворца Независимости в Астане. Представители различных вероучений совершили молитвы в память о печальных уроках истории, за мир и благополучие на Земле.

После началась рабочая часть съезда – на секционных заседаниях. Первое из них было посвящено Манифесту Президента Казахстана «Мир. XXI век». Как отмечалось, глубокое осмысление духовными иерархами ключевых принципов и идей этого мощного миротворческого документа внесет серьезный и достойный вклад в дело сохранения глобальной стабильности и безопасности.

– В деле сохранения мира, межнационального и межрели­гиозного согласия на планете мы должны применять уникальный положительный опыт Казах­стана и его Лидера Нурсултана Назарбаева. Манифест «Мир. XXI век» необходим международному сообществу, политикам и дипломатам в качестве прог­раммы обеспечения стабильности и безопасности во всем мире, – считает депутат Сената Нидерландов Руард Ганзевурт.

– Войны продолжаются, по-прежнему страдают и гибнут люди, человечество, кажется, не способно достичь прогресса в этом вопросе и движется к катастрофе, а все потому, что мы не выполняем свой религиозный долг сострадания ближнему, – уверен общественный деятель, основатель Университета Сорбонна-Казахстан Марек Хальтер (Франция).

– Религия имеет ключ к решению проблем искоренения насилия, мы не должны сдаваться, нельзя опускать руки, – утверждает генеральный секретарь Всемирной конференции «Религии за мир» Уильям Вендли (США).

Заместитель председателя Ассоциации буддистов Китая Чунь И отметил, что успешный опыт Казахстана в деле сохранения межрелигиозного согласия служит примером. Он подчеркнул, что буддисты Китая разделяют устремления Лидера Казахстана к построению всеобщего и прочного мира без насилия, а первым шагом к этому станет запрещение оружия массового поражения.

Председатель Совета исламской идеологии Кибла Айаз (Пакистан) выразил мнение, что с идеологией экстремизма нужно бороться на академическом уровне, обращаясь к древним источникам мудрости, первоисточникам всех религий. Поэтому необходимы такие перемены в преподавании общественных наук, где приветствуется дух межрелигиозного диалога.

Президент Межпарламентской ассамблеи православия, депутат Государственной Думы РФ Сергей Гаврилов отметил, что поддерживает модель межнационального и межрелигиозного согласия, построенную в Казахстане, огромную роль, которую играет наша страна в деле упрочения мира на Земле, и разделяет идеи Манифеста «Мир. XXI век».

В ходе секции «Религия и глобализация: вызовы и ответы» основатель духовной организации Arsha Vidya Mandir Свами Параматманананджи Сарасвати (Индия) отметил, что процесс глобализации конвертировал мир в «большую деревню». В новых условиях, которые часто провоцируют агрессию, религиозные лидеры должны быть «послами мирного строительства».

– Необходимо находить точки соприкосновения, разрабатывать совместные программы и продвигать этические ценности, общие для человечества. Даже некоторые экологические проб­лемы можно решить с помощью религиозных лидеров, – считает представитель Индии.

Заместитель главы монастыря Гандан Тэгчэнлин Буддистского центра Монголии Бямбажав Хунхур подчеркнул, что традиционные религии мира могут и должны способствовать совместному сотрудничеству и развитию.

– Бездумная попытка построить новую Вавилонскую башню может закончиться страшнее, чем всемирный потоп. Мне кажется, что настала пора осознать необходимость построения миропорядка на более справедливых принципах, способствую­щих развитию экономики, но не разрушающих национальную идентичность, – поделился мнением президент Всемирной лютеранской федерации, архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви в Казахстане Юрий Новгородов.

Генеральный секретарь Всемирного центра Бахаи Джошуа Линкольн считает, что религиозным сообществам необходимо посмотреть, где начинаются предрассудки, и чаще всего они являются следствием незнания.

– Необходимо развивать прак­тики сосуществования, используя два инструмента: образование и диалог – между мужчинами и женщинами, людьми разных поколений, цивилизаций и культур, различными религиозными группами. Причем все его участники должны подняться над своей точкой зрения ради продвижения интересов всего человечества, – отметил Джошуа Линкольн.

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Серикбай кажы Ораз считает, что прошедший съезд, ставший площадкой диалога лидеров мировых религий, доказал свою эффективность.

По его словам, оглядываясь в прошлое, можно убедиться, что причиной бед, суровых войн и конфликтов всегда были гордыня, высокомерие, чувство превосходства и корыстные помыслы в человеке. Бесспорной истиной является то, что на изменение помыслов человечества повлияло отрицание изначальной цели и смысла жизни, впадание в примитивность, алчность и жестокость. Человечество должно учиться на допущенных ошибках.

В связи с этим попытка определения смысла и цели жизни, особенно призыв к диалогу и единству со стороны лидеров мировых и традиционных религий, то есть каждый благой шаг, направленный на установление глобального мира, является особо важным мероприятием. Человечест­ву необходимо жить в согласии и сотрудничестве, а не в постоянной борьбе и проявлении нетерпимости. Поэтому всем понятно, почему необходимо продвигать и пропагандировать религиозный диалог и толерантность.

Серикбай кажы Ораз напомнил, что Нурсултан Назарбаев впервые провел в Астане Съезд лидеров мировых и традиционных религий для сохранения и укрепления стабильности и сог­ласия. Данная инициатива стала запуском новой платформы диа­лога, мостом для укрепления отношений и взаимодействия мировых и традиционных религий. Время показало глобальную значимость проекта, предложенного казахстанским Лидером.

– Призывая религии к диалогу, повестка дня всех съездов никогда не рассматривалась в одностороннем порядке. Напротив, решения всегда принимались с учетом мнений всех религиозных представителей. Это, безусловно, доказывает правоту дальновидной и мудрой политики Главы нашего государства Нурсултана Назарбаева. Можно констатировать, что прошедшие съезды стали воплощением толерантности и нравственных ценностей, присущих казахскому народу испокон веков, – заключил Верховный муфтий Казахстана.

Выступая на церемонии закрытия съезда, председатель Сената Парламента РК, руководитель Секретариата съезда Касым-Жомарт Токаев отметил, что истинная площадка съезда – это уже не только Астана, а все мировое пространство.

– На разных континентах люди самых разных верований с надеж­дой следили за встречей в казахстанской столице. Миллионы людей, уставших от распрей и тревожных ожиданий, хотят простых вещей – мира, спокойствия, стабильности. Выражаю надежду, что присутствующие сегодня в этом зале авторитетные духовные иерархи, видные политики, руководители международных организаций донесут до своих государств и народов итоги VI съезда. Надеюсь на ваше содействие в распространении ключевых решений декларации на всех уровнях институтов граж­данского общества, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По завершении съезда его участники приняли проект декларации, ранее разработанный Секретариатом съезда и одобренный Советом религиозных лидеров.

Участники форума выразили солидарность со всеми религиозными группами и этническими общинами, подвергшимися ущемлению прав и насилию со стороны экстремистов и террористов, а также поддержали усилия, направленные на защиту беженцев, их прав и достоинства.

Итоговый документ содержит призыв к мировым СМИ отказаться от практики отождествления терроризма с религией. А также содержит призыв к религиозным лидерам продвигать ценности мира, взаимопонимания и уважения, прилагать усилия по недопущению провокаций и насилия в местах поклонения и святынях всех религий.

Делегаты съезда поддержали создание Центра Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога в знак признания выдающегося вклада Первого Президента РК в процесс глобального взаимодействия во имя мира и согласия.

– Сегодня сделан очень важный шаг на пути укрепления доверия и сотрудничества обществ и государств. Хотел бы выразить особую благодарность всем вам за теплые слова, высказанные в течение двух дней в адрес Казахстана, его Президента Нурсултана Назарбаева и нашего многонационального народа. Хотел бы заверить вас, что мы будем делать все возможное во имя мира и стабильности на планете. И конечно же, мы будем и дальше работать над продолжением деятельности съезда, наполняя его все новым содержанием, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что благодаря активному участию религиозных лидеров, Казахстан уверен в будущем съезда, в перспективах динамичного развития межцивилизационного и межрелигиозного диалога.

Следующий, VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий решено провести в Астане в 2021 году. 

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