​Крупный успех религиозного саммита

Второй день VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий начался с коллективного молебна возле монумента «Стена мира» у Дворца Независимости в Астане. Представители различных вероучений совершили молитвы в память о печальных уроках истории, за мир и благополучие на Земле.
После началась рабочая часть съезда – на секционных заседаниях. Первое из них было посвящено Манифесту Президента Казахстана «Мир. XXI век». Как отмечалось, глубокое осмысление духовными иерархами ключевых принципов и идей этого мощного миротворческого документа внесет серьезный и достойный вклад в дело сохранения глобальной стабильности и безопасности.
– В деле сохранения мира, межнационального и межрелигиозного согласия на планете мы должны применять уникальный положительный опыт Казахстана и его Лидера Нурсултана Назарбаева. Манифест «Мир. XXI век» необходим международному сообществу, политикам и дипломатам в качестве программы обеспечения стабильности и безопасности во всем мире, – считает депутат Сената Нидерландов Руард Ганзевурт.
– Войны продолжаются, по-прежнему страдают и гибнут люди, человечество, кажется, не способно достичь прогресса в этом вопросе и движется к катастрофе, а все потому, что мы не выполняем свой религиозный долг сострадания ближнему, – уверен общественный деятель, основатель Университета Сорбонна-Казахстан Марек Хальтер (Франция).
– Религия имеет ключ к решению проблем искоренения насилия, мы не должны сдаваться, нельзя опускать руки, – утверждает генеральный секретарь Всемирной конференции «Религии за мир» Уильям Вендли (США).
Заместитель председателя Ассоциации буддистов Китая Чунь И отметил, что успешный опыт Казахстана в деле сохранения межрелигиозного согласия служит примером. Он подчеркнул, что буддисты Китая разделяют устремления Лидера Казахстана к построению всеобщего и прочного мира без насилия, а первым шагом к этому станет запрещение оружия массового поражения.
Председатель Совета исламской идеологии Кибла Айаз (Пакистан) выразил мнение, что с идеологией экстремизма нужно бороться на академическом уровне, обращаясь к древним источникам мудрости, первоисточникам всех религий. Поэтому необходимы такие перемены в преподавании общественных наук, где приветствуется дух межрелигиозного диалога.
Президент Межпарламентской ассамблеи православия, депутат Государственной Думы РФ Сергей Гаврилов отметил, что поддерживает модель межнационального и межрелигиозного согласия, построенную в Казахстане, огромную роль, которую играет наша страна в деле упрочения мира на Земле, и разделяет идеи Манифеста «Мир. XXI век».
В ходе секции «Религия и глобализация: вызовы и ответы» основатель духовной организации Arsha Vidya Mandir Свами Параматманананджи Сарасвати (Индия) отметил, что процесс глобализации конвертировал мир в «большую деревню». В новых условиях, которые часто провоцируют агрессию, религиозные лидеры должны быть «послами мирного строительства».
– Необходимо находить точки соприкосновения, разрабатывать совместные программы и продвигать этические ценности, общие для человечества. Даже некоторые экологические проблемы можно решить с помощью религиозных лидеров, – считает представитель Индии.
Заместитель главы монастыря Гандан Тэгчэнлин Буддистского центра Монголии Бямбажав Хунхур подчеркнул, что традиционные религии мира могут и должны способствовать совместному сотрудничеству и развитию.
– Бездумная попытка построить новую Вавилонскую башню может закончиться страшнее, чем всемирный потоп. Мне кажется, что настала пора осознать необходимость построения миропорядка на более справедливых принципах, способствующих развитию экономики, но не разрушающих национальную идентичность, – поделился мнением президент Всемирной лютеранской федерации, архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви в Казахстане Юрий Новгородов.
Генеральный секретарь Всемирного центра Бахаи Джошуа Линкольн считает, что религиозным сообществам необходимо посмотреть, где начинаются предрассудки, и чаще всего они являются следствием незнания.
– Необходимо развивать практики сосуществования, используя два инструмента: образование и диалог – между мужчинами и женщинами, людьми разных поколений, цивилизаций и культур, различными религиозными группами. Причем все его участники должны подняться над своей точкой зрения ради продвижения интересов всего человечества, – отметил Джошуа Линкольн.
Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Серикбай кажы Ораз считает, что прошедший съезд, ставший площадкой диалога лидеров мировых религий, доказал свою эффективность.
По его словам, оглядываясь в прошлое, можно убедиться, что причиной бед, суровых войн и конфликтов всегда были гордыня, высокомерие, чувство превосходства и корыстные помыслы в человеке. Бесспорной истиной является то, что на изменение помыслов человечества повлияло отрицание изначальной цели и смысла жизни, впадание в примитивность, алчность и жестокость. Человечество должно учиться на допущенных ошибках.
В связи с этим попытка определения смысла и цели жизни, особенно призыв к диалогу и единству со стороны лидеров мировых и традиционных религий, то есть каждый благой шаг, направленный на установление глобального мира, является особо важным мероприятием. Человечеству необходимо жить в согласии и сотрудничестве, а не в постоянной борьбе и проявлении нетерпимости. Поэтому всем понятно, почему необходимо продвигать и пропагандировать религиозный диалог и толерантность.
Серикбай кажы Ораз напомнил, что Нурсултан Назарбаев впервые провел в Астане Съезд лидеров мировых и традиционных религий для сохранения и укрепления стабильности и согласия. Данная инициатива стала запуском новой платформы диалога, мостом для укрепления отношений и взаимодействия мировых и традиционных религий. Время показало глобальную значимость проекта, предложенного казахстанским Лидером.
– Призывая религии к диалогу, повестка дня всех съездов никогда не рассматривалась в одностороннем порядке. Напротив, решения всегда принимались с учетом мнений всех религиозных представителей. Это, безусловно, доказывает правоту дальновидной и мудрой политики Главы нашего государства Нурсултана Назарбаева. Можно констатировать, что прошедшие съезды стали воплощением толерантности и нравственных ценностей, присущих казахскому народу испокон веков, – заключил Верховный муфтий Казахстана.
Выступая на церемонии закрытия съезда, председатель Сената Парламента РК, руководитель Секретариата съезда Касым-Жомарт Токаев отметил, что истинная площадка съезда – это уже не только Астана, а все мировое пространство.
– На разных континентах люди самых разных верований с надеждой следили за встречей в казахстанской столице. Миллионы людей, уставших от распрей и тревожных ожиданий, хотят простых вещей – мира, спокойствия, стабильности. Выражаю надежду, что присутствующие сегодня в этом зале авторитетные духовные иерархи, видные политики, руководители международных организаций донесут до своих государств и народов итоги VI съезда. Надеюсь на ваше содействие в распространении ключевых решений декларации на всех уровнях институтов гражданского общества, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
По завершении съезда его участники приняли проект декларации, ранее разработанный Секретариатом съезда и одобренный Советом религиозных лидеров.
Участники форума выразили солидарность со всеми религиозными группами и этническими общинами, подвергшимися ущемлению прав и насилию со стороны экстремистов и террористов, а также поддержали усилия, направленные на защиту беженцев, их прав и достоинства.
Итоговый документ содержит призыв к мировым СМИ отказаться от практики отождествления терроризма с религией. А также содержит призыв к религиозным лидерам продвигать ценности мира, взаимопонимания и уважения, прилагать усилия по недопущению провокаций и насилия в местах поклонения и святынях всех религий.
Делегаты съезда поддержали создание Центра Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога в знак признания выдающегося вклада Первого Президента РК в процесс глобального взаимодействия во имя мира и согласия.
– Сегодня сделан очень важный шаг на пути укрепления доверия и сотрудничества обществ и государств. Хотел бы выразить особую благодарность всем вам за теплые слова, высказанные в течение двух дней в адрес Казахстана, его Президента Нурсултана Назарбаева и нашего многонационального народа. Хотел бы заверить вас, что мы будем делать все возможное во имя мира и стабильности на планете. И конечно же, мы будем и дальше работать над продолжением деятельности съезда, наполняя его все новым содержанием, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что благодаря активному участию религиозных лидеров, Казахстан уверен в будущем съезда, в перспективах динамичного развития межцивилизационного и межрелигиозного диалога.
Следующий, VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий решено провести в Астане в 2021 году.