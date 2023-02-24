Крушение Ми-8 в ЗКО: семьи погибших будут получать ежемесячное пособие

В МЧС отметили, что будут произведены все необходимые выплаты, предусмотренные коллективным договором.

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Официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов на брифинге в ведомстве рассказал, какую помощь окажут семьям погибших в результате авиапроисшествия в Западно-Казахстанской области, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Казавиаспас» берет на себя всестороннюю помощь семьям погибших, все затраты на ритуальные услуги также будут покрыты за счет компании. Вместе с тем, семьи погибших сотрудников будут обеспечены ежемесячным пособием ориентировочно в размере оклада погибшего сотрудника до достижения совершеннолетия детей. Будут произведены все необходимые выплаты, предусмотренные коллективным договором», - сказал Руслан Иманкулов.

Он отметил, что все эти вопросы находятся на личном контроле главы МЧС.

Напомним, 23 февраля в 54 км от Уральска, на открытой территории около поселка Чапурино района Байтерек ЗКО, совершил жесткую посадку Ми-8 АМТ Казавиаспаса МЧС, летевший по маршруту Атырау – Уральск – Атырау.

Полет выполнялся по заявке АО «Казтрансойл» по облету магистрального нефтепровода «Узень - Атырау - Самара».

На борту находились 6 человек: 5 членов экипажа и представитель АО "КазТрансОйл". На месте происшествия силами ДЧС обнаружены четверо погибших из числа членов экипажа – сотрудников Казавиаспаса – и двое пострадавших, их госпитализировали.

Департамент по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК проведет расследование по ЧП. Его сотрудники вылетели на место авиационного происшествия.

Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК опубликовала список погибших в авиакатастрофе.

Расследованием обстоятельств происшествия будут заниматься сотрудники Департамента полиции на транспорте МВД РК и работники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.