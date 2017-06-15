Крути педали и... смотри кино

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Асель Муканова
Вчера в рамках выставки ­«ЭКСПО-2017» состоялся Национальный день Австрии. Настоящим подарком для многочисленных зрителей в этот день стал концерт хора мальчиков монастыря Святого Флориана, являющегося одним из старейших в мире – его история берет начало в 1071 году. Коллектив, в частности, исполнил гимны Казахстана и Австрии.

Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко в своей приветственной речи поблагодарил австрийскую сторону за последовательную поддержку Астаны в организации ЭКСПО-2017. Он также отметил, что в нынешнем году исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Австрией, и за этот период сотрудничество двух стран достигло высокого уровня по всем направлениям.

Роман Василенко подчеркнул, что павильон Австрии, развернутый под названием Austrian Power Machine, уже претендует на звание самого оригинального в международном секторе выставки.

– Здесь нет устройств для получения энергии от ветра, воды или солн­ца. Посетители самостоятельно, используя различные механизмы, могут производить ее и оценивать результаты своих усилий. Уверен, все эти новшества произведут неизгладимое впечатление, – заметил дипломат.

Также было сообщено, что по итогам специального конкурса три австрийские компании отобраны меж­дународным жюри для участия в павильоне «Зона лучших практик». Это Heliovis, которая отличилась новыми солнечными технологиями, Andritz Hydro, представившая технологии по использованию силы приливов и отливов в гидроэнергетике, и Landwirschaftliche Fachschule Tulln (сельскохозяйственная школа в Тульне), сконструировавшая рикши на солнечных батареях.

Вице-министр выразил надежду на то, что активное участие австрийских компаний в ЭКСПО-2017 будет способствовать расширению двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Австрией. А сама выставка послужит популяризации идей развития чистой энергии во всем мире.

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Вице-министр науки, исследований и экономики Австрии Бернадетте Гирлингер в свою очередь отметила, что Казахстан – наиболее важный партнер Австрии в Центральной Азии.

– Выставка ЭКСПО в Астане стала подходящей площадкой для обмена новыми идеями и решениями по теме «Энергия будущего». Казахстан выбрал очень актуальную тему, которая подчеркивает важность экономики и экологии. Устойчивая экономическая система может быть построена только на конкурентоспособной и безопасной энергетической базе, которая использует энергию эффективно и экономично, – подчеркнула она. – Австрия, являясь мировым лидером в области возобновляемых источников энергии и защиты климата, уже движется к устойчивому энергетическому будущему и повышению энергоэффективности. На ЭКСПО-2017 мы демонстрируем необычный подход и в то же время красоту нашего ландшафта, современную и традиционную австрийскую культуру. Я также очень рада, что наши «ноу-хау» использованы при строительстве выставки: сфера покрыта изготовленными в Австрии солнечными панелями, а вода в ЭКСПО-городок поставляется по австрийским трубам.

Лозунг павильона Австрии – «С умом, душой и силой мышц». На входе гостей встречает колесо обозрения, которое вращается, если потянуть за веревочку. На колесе – все то, чем славится Австрия: Альпы, Моцарт, Шварценеггер, шоколад, традиционный австрийский стол с сыром, шницелями и розовым вином, а также необычная порода лошадей, которые рождаются черными, но в течение 6–8 лет становятся белыми, и их отправляют в лучшие школы верховой езды по всему миру.

Как рассказала хос-менеджер павильона Дана Толеугалиева, Австрия является лидером по производству альтернативной энергии, 60% ее вырабатывается ветровыми и 30% – гидроэлектростанциями. По аналогии с ветряками в павильоне установлены разноцветные вертушки.

– В повседневной жизни люди не замечают, сколько энергии используют, а когда прикладывают собственные усилия, то начинают понимать, как это сложно, – говорит Дана. – На нашей игровой площадке посетителям предлагается потратить свою энергию с пользой. Например, чем быстрее крутятся педали велосипеда, тем четче становится картинка на экране. Основная идея – показать, что источником энергии является сам человек.

По словам вице-президента Австрийской экономической палаты, комиссара павильона Рихарда Шенца, участие Австрии в международной выставке – шанс позиционировать себя в качестве сильного экономического и торгового партнера в свете китайского проекта по восстановлению древнего Шелкового пути.

– ЭКСПО-2017 – важнейшее мероприятие года по тематике возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и устойчивого развития. Для экспортоориентированной экономики Австрии это возможность представить свои технологии в сфере энергии будущего, которые позволяют нам не только снизить уровень загрязнения окружающей среды, но и создавать новые рабочие места. Так, каждое двадцатое рабочее место приходится на сферу «зеленых» технологий, – отметил Рихард Шенц.

Во второй половине дня состоялось очередное заседание казахстанско-австрийского делового совета и бизнес-форум, в ходе которого стороны презентовали экономический и инвестиционный потенциал двух стран, обсудили новые возможности для развития сотрудничества и запуска совместных проектов.

Стоит также сообщить, что сегодня и завтра (15-16 июня) в рамках председательства Австрии в ОБСЕ в Астане пройдет вторая подготовительная встреча к 25-му Экономико-экологическому форуму ОБСЕ на тему «Озеленение экономики и построение партнерства для безопасности в регионе ОБСЕ». 4 июля пройдет казахстанско-австрийский День технологий, 22 августа – 8-е заседание казахстанско-австрийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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