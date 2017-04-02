​Крутой норов речки Куртоган

Свежий выпуск
494
Айгуль Биданова, Семей

Рост температуры воздуха и осадки стали благоприятным фоном для разливов рек. Большая вода, к примеру, отрезала от города микрорайон «Холодный ключ» – талыми водами размыло единственный мост через реку Куртоган. Уровень воды поднялся до критической отметки. Хотя летом эта речка существует лишь номинально, весной показывает свой норов: мост уже приходилось ремонтировать два года назад в такой же ситуации.

На месте происшествия работают все городские службы. Открыта объездная дорога. Кроме того, талая вода со стороны степи подступает и к другим окраинам Семея, но ее активно откачивают.

Также в связи с паводковой ситуацией действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Семей − Кайнар 8 − 166-й километр. Перелив шириной 12 м произошел на 27 км. Объезд осуществляется через автодорогу Семей − Караул.

Популярное

Все
В правительстве Казахстана новый вице-премьер
Мажилисмены выехали в пострадавшие от паводков регионы
Президент направил телеграмму соболезнования родным и близким Сабита Досанова
Нужно незамедлительно оказать помощь пострадавшим от паводка – Бектенов
Miami Open: Коллинз выиграла крупнейший титул в карьере
Казахский жокей на японском скакуне заработал 360 тыс. долларов
Рекомендации по профилактике отравлений в период паводка дал Минздрав
Режим КТО ввели в Махачкале и Каспийске
Распространение ложной информации о паводке недопустимо – МКИ
Рыбакина и Коллинз прокомментировали финал в Майами
Военные РК работают в районах наводнения круглосуточно
Казахстан предложил китайским инвесторам реализовать проекты в углехимии
Школы в пострадавших от паводка регионах перейдут в онлайн-режим
Румыния и Болгария частично вошли в Шенгенскую зону
Штаб по паводкам: населению оказывается вся необходимая медпомощь
Западные христиане празднуют Пасху
Пыль из Сахары накрыла Германию, Францию и Швейцарию
Более 1 000 человек и 280 единиц техники работают в зоне паводков - Министерство водных ресурсов
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Трагедия болью отзывается в наших сердцах – Ашимбаев о теракте в России
Первая белорусская космонавтка полетела в космос из Байконура
Задержаны подозреваемые в подготовке покушения на руководство Кыргызстана
Miami Open: Рыбакина и Путинцева вышли в 1/8 финала
Спасательная операция в Crocus City Hall завершена
Четыре человека погибли в ДТП в Алматинской области
В России – общенациональный траур по погибшим в Crocus City Hall
Эпидситуация по кори стабилизируется в Казахстане
Жанибек Алимханулы бросил вызов самому страшному нокаутеру
Насвай на 10 млн тенге изъяли в Астане
Премьер выразил соболезнования в связи с терактом в Подмосковье
Казахские мушкетеры впервые взяли четыре лицензии на Олимпиаду
Сакамото стала первой фигуристкой за 56 лет, выигравшей три ЧМ подряд
Площадь Казахстана, покрытая снегом, составляет 55%
Рост заболеваемости гепатитом А зарегистрирован в Казахстане
Мажилисмены примут участие в заседании ассамблеи межпарламентского союза в Берне
Овечкин забросил 848-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 46 голов
От трех минут на заявку: как работают биометрические киоски в ЦОНах
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник

Читайте также

Шесть инициатив выдвинул Президент РК, выступая на БАФ-2024
Роль Казахстана в «Азиатском ренессансе»
Замечательно, когда понимаешь разговорную и письменную речь
Почти миллиард тенге задолжали шымкентцы за тепло

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]