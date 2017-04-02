​Крутой норов речки Куртоган

Рост температуры воздуха и осадки стали благоприятным фоном для разливов рек. Большая вода, к примеру, отрезала от города микрорайон «Холодный ключ» – талыми водами размыло единственный мост через реку Куртоган. Уровень воды поднялся до критической отметки. Хотя летом эта речка существует лишь номинально, весной показывает свой норов: мост уже приходилось ремонтировать два года назад в такой же ситуации.

На месте происшествия работают все городские службы. Открыта объездная дорога. Кроме того, талая вода со стороны степи подступает и к другим окраинам Семея, но ее активно откачивают.

Также в связи с паводковой ситуацией действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Семей − Кайнар 8 − 166-й километр. Перелив шириной 12 м произошел на 27 км. Объезд осуществляется через автодорогу Семей − Караул.