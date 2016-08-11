​Крутые танцы от крутых парней

Все собранные средства должны пойти на лечение в Южной Корее Ариши Танеевой-Ворониной, маленькой девочки с очень серьезным диагнозом.

Первое место на этом танцевальном конкурсе занял Алмас Уромбаев, что, впрочем, неудивительно: он учился «лунной походке» у Паппинг Тако, хореографа самого Майкла Джексона. В конце мая наш земляк выиграл проходивший в США крупнейший международный фестиваль World of Dance (WOD). В нашей стране паппинг пока в зародыше. Алмас представляет первое поколение казахстанских танцоров в этом стиле. На международные соревнования он стал выезжать в 2010 году, когда выиграл второе место на чемпионате СНГ по танцам в номинации «Паппинг».

Увлечение танцами у Алмаса начиналось в 2006 году с обычного брейка в детском лагере в Боровом.

– Я заметил, что на дискотеках больше всего девочек крутилось вокруг хороших танцоров, – рассказывает он. – Мне тоже захотелось внимания, и я записался на танцы.

Вначале Алмас занимался брейк-дансом, потом перешел на хип-хоп, дальше на хаус, а с 2010 года – на паппинг, который был известен в прошлом как верхний брейк-данс, или робот. Да-да! Появившийся в конце 70-х танцевальный стиль носит имя человека, стоявшего у истоков паппинга.

– Сейчас, когда прошло уже 10 лет и я для себя открыл искусство танца, приоритеты поменялись, – говорит Алмас. – Приятно, конечно, когда о тебе пишут, узнают на улицах, благодарят за победу за рубежом. Но теперь занимаюсь не ради чьего-то внимания, а из любви к танцу.

В Америке на парня из Казахстана обратили внимание в 2014 году, когда он вместе с другом Арманом Абельдиновым первый раз поехал туда представлять Казахстан на соревнованиях. Он не занял тогда призового места, но судьи отметили его большой потенциал. После окончания в 2015-м Алматинского университета энергетики и связи Алмас поступил в США в магистратуру. Попав на родину брейк-данса и паппинга, попутно участвовал во всех проходивших там соревнованиях. Результаты, достигнутые нашим юным земляком, впечатляют: за год 7 побед в 4 разных штатах.

Чемпионат World of Dance в Орландо (штат Флорида) считается самым крупным и популярным в мире. Количество участников в номинации переваливало за сотню. Учитывая, что родиной танца является Калифорния, то соперниками Алмаса были в основном американцы. И все-таки наш танцор вырвал у них победу. Вместе с крупным денежным призом получил лестное предложение – судить вместе с Дженнифер Лопес соревнования, которые пройдут в Орландо в следующем году. В Америке у молодых есть огромное желание учиться танцу, а поскольку наш земляк в этой стране стал чрезвычайно популярен, то всю весну провел в турах по США за преподаванием паппинга и за работой в качестве постоянного хореографа в разных студиях штатов Флорида и Джорджия.

Но вернемся к ученичеству у Паппинг Тако. Алмас Уромбаев мечтал об этом еще в первый свой приезд в США. Увы, без рекомендации не получилось. Когда поступил в магистратуру, то друзья-американцы, приглашая его участвовать в соревнованиях, знакомили попутно с именитыми педагогами.

– И я каждый месяц летал из Флориды в Лос-Анджелес, чтобы брать уроки у преподавателей, учивших когда-то Джанет Джексон, Мэрайю Кэри и Криса Брауна. Один из них сказал мне однажды: «Чтобы расти дальше, надо бы взять несколько уроков у Паппинг Тако». И дал мне рекомендацию к мэтру. Сказать, что я был невероятно воодушевлен, мало. Когда ехал к мастеру, было немного страшно. Но легендарный педагог оказался открытым и дружелюбным человеком. Проверил мою подготовку, одобрил и за несколько уроков научил всему, что знает сам, а Паппинг в свои 60+ танцует потрясающе. Многие мечтают о лунной походке Майкла Джексона. Так вот, меня научил ей человек, который учил самого короля поп-музыки. Мне было невероятно приятно, когда учитель сказал на последнем уроке, что я немного напоминаю ему Майкла Джексона в плане упорства и желания стать лучшим. Это была единственная наша беседа на отвлеченную тему. Разговаривать просто так было некогда – я старался максимально использовать каждую секунду, чтобы взять побольше информации у мастера. Три дня, что я занимался у него, дали очень серьезный толчок для дальнейшего развития. Как только вернулся из Калифорнии во Флориду, две недели часами отрабатывал и оттачивал полученные навыки.

Уроки Паппинга Тако помогли Алмасу лучше понять танец и проявить себя на мировом чемпионате, прошедшем в Орландо в конце мая. Однако даже имея за плечами такую школу, на победу там он не особо надеялся. Дойти до финала, а потом одержать победу над американцем Данте помогли не только уроки Паппинга, но и болельщики.

– Видя во мне победителя многих других соревнований, они встретили меня очень тепло, – вспоминает наш танцор. – На мой взгляд, большинство ныне модных направлений в культуре начинались с американской сцены именно потому, что ко многим вещам жители этой страны относятся чуть проще и терпимее, чем у нас. Услышал музыку и захотелось вдруг потанцевать? Да пожалуйста: танцуй прямо на улице под одобрительные взгляды и возгласы прохожих.

Выиграв мировой чемпионат и окончив стажировку в США, Алмас Уромбаев вернулся в Казахстан. Здесь, быстренько сколотив команду из своих друзей, участвовал на проходившем в рамках празднования Дня города в Астане Центрально-Азиатском международном фестивале уличных танцев – International Street Dance Session. Занял первое место, через несколько недель участвовал в благотворительном проекте «Биле, Казахстан». Август тоже полностью расписан: в начале месяца – международный чемпионат по уличным танцам в Алматы, а следом – во Вьетнаме. В перерывах между соревнованиями и учебой Алмас планирует ездить к своим преподавателям в США и Корею, чтобы и дальше достойно представлять нашу страну на мировой арене.

– Танцор – это и актер, и музыкант, и атлет, – заявляет он. – Танцы не просто развивают пластику, дают силу, ставят дыхание, увлечение ими побуждает стремиться к здоровому образу жизни.

В Казахстане в последнее время танцы на улице приобретают все большую популярность, и скоро в наш шоу-бизнес, по мнению Алмаса, придет такая же масштабность, как в США. Али Окапов, Алибек Альмадиев, Диана Шарапова и ребята из группы Jiggits, возможно, и есть те, кто сделает это, считает он. И то правда: мы все знаем и видим, что сейчас просто петь – мало, людям хочется шоу, зрелища, визуализированного вокала.

Тем, кого его пример воодушевил, Алмас Уромбаев дал несколько советов.

– В первую очередь должно быть желание достичь чего-то, – говорит он. – Потом выбор учителей: если хочешь быть лучшим, то надо учиться у самых лучших. Я, например, все свои призы инвестирую в саморазвитие: хорошие учителя стоят дорого. Ну и, конечно, дисциплина и постоянные тренировки. В Штатах я проводил за ними по 7–8 часов в день, дома, в Астане, где живут мои родители, поменьше – 3–4.

Однако как бы Алмас ни был влюблен в танец, свою жизнь он собирается посвятить электроэнергетике. Он, собственно, и в Америку-то поехал учиться не танцам, а в магистратуру по своей специальности.

– Мужчина должен знать, чего он хочет, четко и ясно видеть цель, чтобы идти к ней, – говорит 22-летний Алмас. – Мне нравятся точные науки, и я выбрал профессию уже в 8-м классе, когда засел за свой первый научный проект в области альтернативной энергетики. С ним на международной олимпиаде занял 3-е место. Это дало мне возможность поступить в любой государственный вуз без экзаменов. Уже тогда я чувствовал, что за «зеленой» энергетикой (в нее наша страна сейчас вкладывает очень много) будущее.

Проучившись год во Флориде, Алмас Уромбаев планирует поступить в научно-педагогическую магистратуру альма-матер – Алматинского университета энергетики и связи.

– Когда я проходил практику в разных казахстанских компаниях, мне дали понять, что ждут меня здесь, – делится он планами. – Люблю свою семью – отца, мать, маленькую сестренку, свою страну. Хочу жить и работать в Казахстане.