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Круза освистали однопартийцы за отказ поддержать Трампа
Сенатор-республиканец Тед Круз отказался поддержать своего бывшего соперника по предвыборной гонке миллиардера Дональда Трампа, ставшего официальным кандидатом на пост президента США. За это Круз был освистан своими однопартийцами на съезде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.

Круз воздержался от прямой поддержки миллиардера, начав свое выступление словами: "Я хочу поздравить Дональда Трампа с победой за выдвижение вчера".

По словам соратника Круза – бывшего генерального прокурора штата Вирджиния Кена Куччинелли, во время выступления сенатора неподалеку от места, где расположились его жена и отец, начали скапливаться агрессивно настроенные сторонники Трампа. Один из них крикнул "Голдман-Сакс!", намекая на работу Хайди Круз в этом банке. Куччинелли был вынужден вывести ее из конференц-зала из соображений безопасности.

В то же время другой влиятельный республиканец, также бывший соперник Трампа, Марко Рубио, заявил, что время борьбы друг с другом подошло к концу. "Пришло время бороться за новый курс для Америки. Пришло время выигрывать в ноябре", – заявил он по видеосвязи, обращаясь к республиканцам.

8 ноября состоятся выборы президента США. Трамп был избран кандидатом от республиканцев. Вероятнее всего, ему будет противостоять представительница Демократической партии Хиллари Клинтон.

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