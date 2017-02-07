​Кружева из металла

Долгие годы предприятие Азата Зейнова в основном выполняло простые заказы: ремонтировали автомашины, создавали несложные конструкции – лестницы, заборы, ограждения. Через время спектр услуг расширился, клиентов стали интересовать не только качественные, но и эстетически привлекательные изделия. Опыт работы цеха помог перейти на новый этап, внедрив в работу элементы художественной сварки.

– В то время как все покупали джипы, я решил приобрести аппарат по плазменной резке металла, чтобы вывести бизнес на новый этап, – рассказал предприниматель.

С помощью компьютерной программы высокотехнологичный станок вырезает различные узоры высокой точности из металлического листа: национальные орнаменты, буквы, вывески, любые детали... Да все, что угодно! Возможности оборудования ограничиваются только фантазией человека.

В прошлом году Азату Зейнову была оказана поддержка по госпрограмме «Дорожная карта бизнеса-2020». Грант на развитие инноваций на сумму в 1 млн тенге он направил на покупку нового сварочного аппарата и компрессора к уже имеющемуся станку.

Прежде всего, по словам предпринимателя, характеристики аппарата позволяют изготавливать элементы благоустройства. Цех и раньше брался за такие заказы, но только в качестве субподрядчика. Выйти напрямую на тендер гос­органов не получалось.

– В нашем городе не так давно появились малые архитектурные формы, например «Мой любимый город», изготовленный из пенопласта. Мы могли бы сделать не хуже, а может, еще и лучше, долговечнее, из металла, – говорит бизнесмен. – Сегодня государство выделяет большие средства на благоустройство. Например, очень многое из украшений, которые можно видеть в нашем городе или в селах, приобретается за границей, в Китае или России. Это было понятно, когда не было собственных производств. Но сейчас у местных предпринимателей появились возможности производить многое из этого самостоятельно, и, мне кажется, государство должно поддержать нас в таком начинании.