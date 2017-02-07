​Кружева из металла

Свежий выпуск
535
Марина Иванова, Западно-Казахстанская область

Долгие годы предприятие Азата Зейнова в основном выполняло простые заказы: ремонтировали автомашины, создавали несложные конструкции – лестницы, заборы, ограждения. Через время спектр услуг расширился, клиентов стали интересовать не только качественные, но и эстетически привлекательные изделия. Опыт работы цеха помог перейти на новый этап, внедрив в работу элементы художественной сварки.

– В то время как все покупали джипы, я решил приобрести аппарат по плазменной резке металла, чтобы вывести бизнес на новый этап, – рассказал предприниматель.

С помощью компьютерной программы высокотехнологичный станок вырезает различные узоры высокой точности из металлического листа: национальные орнаменты, буквы, вывески, любые детали... Да все, что угодно! Возможности оборудования ограничиваются только фантазией человека.

В прошлом году Азату Зейнову была оказана поддержка по госпрограмме «Дорожная карта бизнеса-2020». Грант на развитие инноваций на сумму в 1 млн тенге он направил на покупку нового сварочного аппарата и компрессора к уже имеющемуся станку.

Прежде всего, по словам предпринимателя, характеристики аппарата позволяют изготавливать элементы благоустройства. Цех и раньше брался за такие заказы, но только в качестве субподрядчика. Выйти напрямую на тендер гос­органов не получалось.

– В нашем городе не так давно появились малые архитектурные формы, например «Мой любимый город», изготовленный из пенопласта. Мы могли бы сделать не хуже, а может, еще и лучше, долговечнее, из металла, – говорит бизнесмен. – Сегодня государство выделяет большие средства на благоустройство. Например, очень многое из украшений, которые можно видеть в нашем городе или в селах, приобретается за границей, в Китае или России. Это было понятно, когда не было собственных производств. Но сейчас у местных предпринимателей появились возможности производить многое из этого самостоятельно, и, мне кажется, государство должно поддержать нас в таком начинании.

Популярное

Все
Электрослесарь потушил пожар в шахте
Более семидесяти новых технологий внедрили в Национальном центре нейрохирургии
Будет создан Научный центр ревматологии
Архивная рукопись рассказа Мухтара Ауэзова стала настоящим событием
Христо Кючуков: «Языки надо учить по любви»
Состоялся Х конкурс юных пианистов имени Ахмета и Газизы Жубановых
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Волонтерство – элемент национального характера
100 новых домов начали строить в СКО для пострадавших от паводков граждан
Токаев: Чистота городов и сёл Казахстана должна стать образом жизни
Шестую с начала года нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области
Казахстанским компаниям стало проще выигрывать конкурсы закупок субъектов естественных монополий
Большая вода: принимаются меры для стабилизации цен в пострадавших регионах
Волонтеры тоже нуждаются в заботе
Юные гости восхищаются пейзажами Алматинской области
Почему Александр Невский с Ордой не ссорился?
Долговечность строений зависит от качества стройматериалов
В Казахстане дешевеют яйца
На весенне-полевые работы аграриям требуется 1,5 трлн тенге
Навигация открылась на судоходных водных путях в Казахстане
Более 30 лет скрывавшийся от правосудия насильник задержан в Павлодаре
Йеменские хуситы вновь атаковали суда в Красном море
Вода уходит, села возвращаются к нормальной жизни
Король Карл возвращается к публичной деятельности
Молодой казахский композитор пленил Женевскую публику
Паводки: более 36,7 тыс. человек вернулись домой
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Спасти отечественных мукомолов от банкротства призывает сенатор

Читайте также

Студенты устроили благотворительную ярмарку
За уровнем воды в реках Восточного Казахстана следят спасат…
В «Айша Биби» передают бесценный опыт молодежи
Вклад АНК в построение Справедливого Казахстана обсудили в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]