Свежий выпуск
Кружками – по компьютерной зависимости
Рысбек Жантыкеев, Акмолинская область

Оторваться от гаджетов и компьютеров юным жителям села Аршалы помогают занятия в Доме детского творчества.

Учебные классы его, словно малые выставочные залы, уставлены поделками воспитанников. Только в кружке изобразительного искусства занимаются 30 школьников, от малышей начальных классов до завтрашних выпускников. На занятиях царит атмосфера творчества, на холстах рождаются новые картины.

По словам преподавателя Юрия Огилько, основным жанром на сегодняшнем этапе обучения являются пейзажи и натюрморты. Тут и зимняя русская деревня с утопаю­щими в снегу избами, и казахский аул у подножия гор, и далекое от здешних мест море со скалами... Уровень картин не раз был оценен профессиональным жюри на конкурсах областного и республиканского уровня, в которых ребята Аршалы принимают участие и удостаиваются призовых мест.

По мнению наставника, живопись дает многое для формирования юной личности. Ведь человек, научившийся еще в детстве распознавать подлинную красоту, едва ли станет губить ее во взрослой жизни. Работать с детьми стоит даже ради этого результата. Важно и то, что полученные в кружке навыки помогают аршалынским выпускникам поступать в вузы, чтобы стать архитекторами и дизайнерами.

Удивляться в Доме детского творчества заставляют не только картины, но и масса других творческих работ, поделок. К примеру, глиняные игрушки. Они по-настоящему искус­ны, хотя слеплены и разукрашены детскими руками. И это убеждает в том, что под крышей Дома творчества трудятся настоящие профессионалы, умеющие раскрыть способности ребят. Они убеждены, что главное в их деле – воспитание гармоничной личности, а дипломы и другие «трофеи» – приятное дополнение. А родители кружковцев подчеркивают, что ребята с удовольствием откладывают свои мобильники, чтобы сделать что-то своими руками.

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