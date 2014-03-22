Крылатые качели

Торжественность улицам и скверам придал праздничный наряд. Особый колорит в городской дизайн привнесли повсеместно установленные малые архитектурные формы в виде освещенных светодиодами юрт, алты-баканов, цветов и национальных узоров. День весеннего равноденствия в областном центре отметили теат­рализованным представлением «Ұлыстың ұлы күні – Наурыз», развернувшимся на площади Нау­рыз, построенной в прошлом году специально для проведения массовых мероприятий. Горожане стали участниками красочного шоу, знакомящего с традициями празднования Наурыза. Они столетиями складывались народом и наполнялись символами. Лучшие творческие коллективы и профессиональные артисты города приняли участие в праздничном концерте, представив богатую палитру хореографического и вокального искусства.

– В такой день невозможно усидеть дома, – Любовь Артемьева крепко держит за руки внуков, удивленно оглядывающихся по сторонам. – Тут столько всего интересного, что нам за полдня не обойти и не рассмотреть.

– Посмотрите на лица людей – они сияют счастьем, – говорит Галия Толепова. – Это ли не свидетельство того, что Наурыз духовно очищает, поднимает настроение, пробуждает желание все изменить к лучшему, приносит в каждый дом добро и умиро­творение!

Тысячи горожан семьями и трудовыми коллективами пришли на площадь Наурыз, чтобы выслушать мудрые пожелания добра и жить в мире и согласии, полюбоваться стайкой белых голубей, разом взметнувших в чистое небо, отведать традиционный наурыз-коже. И послушать, как акыны речитативом под звуки домбры поют знаменитые терме – мудрые назидания. И просто порадоваться теплому солнечному дню, ведь Наурыз символизирует приход весны, пробуждение природы, наступление обновления и расцвета.

Кульминацией праздничных торжеств стали народные гуляния, которые прошли во всех парках и скверах Шымкента. Там накрыли дастарханы, установили юрты и организовали концертные площадки, дав волю эмоциям по случаю прихода праздника, который с нетерпением ждут и отмечают все казахстанцы, независимо от нацио­нальности и вероисповедания.

Любовь ДОБРОТА,

Южно-Казахстанская область