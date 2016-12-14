Свежий выпуск
​Крылатые охотники
Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

Он был посвящен 25-летию Независимости Казахстана и памяти легендарного охотника-беркутчи Масипа Батырханулы. 25 лучших беркутчи и мастеров соколиной охоты съехались сюда из Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Акмолинской областей и Астаны. Самому старшему участнику Жайсанбаю Авсаламу из села Ортак Зерендинского района исполнилось уже 70 лет.

Чемпионат прошел в три отборочных этапа, в ходе которых мастера состязались в том числе и в умении перехватывать быстроногих зайцев и хитрых лисиц. Особую сложность представляла ловля такого крупного хищника, как волк. Восторг у зрителей и болельщиков вызвали стремительные броски беркутов, точное падение на цель, возвращение с добычей к хозяи­ну... Впрочем, везло не всем. Точнее, повезло некоторым из выпущенных в качестве жертвы проворных зайцев, которые умудрились убежать в лес.

Не менее азартным и захватываю­щим зрелищем стали состязания мастеров соколиной охоты и охоты с ястребами. Героями дня стали Шакыр Нурбек из Жамбылской области и самый юный, шестилетний участник – акмолинец Валихан Абилманов, продемонстрировавшие высокое мастерство.

Внук легендарного охотника-беркутчи, обладателя высокого звания «Отличник охотничьего промысла СССР» Масипа Батырханулы, президент Федерации беркутчи Акмолинской области Шынарбек Беркутбайулы рассказал о том, что его дед в 30–40-е годы прошлого столетия принимал участие во Всесоюзных соревнованиях охотников, занимал на них призовые места. В годы войны, отправив сыновей на фронт, он своим охотничьим промыслом в окрестностях родного аула Ботай ковал победу над фашистскими захватчиками, отправляя добытую пушнину в Москву, а на вырученные средства помогал фронту оружием и боеприпасами.

За это Масип Батырханулы был на­граж­ден медалью «За самоотверженный и доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Шынарбек Беркутбайулы вручил дипломы и кубки имени своего легендарного деда молодым охотникам-беркутчи.

Титула чемпиона был удостоен Баетбай Сагыныш из Алматинской области. В состязаниях мастеров соколиной охоты первое место занял Шакыр Нурбек из Жамбылской области. По окончании состязаний участники и гости чемпионата посетили передвижной музей легендарного земляка.

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