​Крылатые выпускники

Свежий выпуск
Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

– Нашим «выпускникам» семь месяцев – это уже достаточно взрослые и крепкие птицы, – рассказывает научный сотрудник Института зоологии Николай Березовиков. – К жизни в дикой природе их готовили в адаптационных вольерах, где они учились добывать себе пищу и тренировались летать. Еще был полностью исключен их контакт с человеком. Ведь на воле хищные птицы должны держаться от него как можно дальше. Поэтому корм птенцам приносили до восхода солнца, и делал это только один сотрудник «Сункара».

– Совместно с орнитологами наш соколиный центр разработал два метода выпуска беркутов на волю: подсаживание их в гнезда к диким птицам и выпуск птенцов, уже подготовленных к жизни в дикой природе, – уточнил директор центра «Сункар» Ашот Анзоров. – Прежде мы использовали первый способ. Но выискивать гнезда пернатых хищников – занятие очень долгое и трудное. Они вьют их на высоте трех-четырех тысяч мет­ров в труднодоступных, скрытых от глаз человека местах. Поэтому мы стали использовать второй метод.

Как отметили специалисты, при подборе места выпуска беркутов учитываются наличие кормовой базы и отсутствие фактора беспокойства со стороны человека. Такое место они нашли в горах Алматинской области, где и взмыли в небо воспитанники «Сункара». Орнитологи отслеживают их дальнейшую судьбу благодаря чипам. За пять лет в рамках проекта в дикую природу выпущено 20 беркутов. Участники программы заверяют, что все птенцы живы, они хорошо приживаются на воле, а это значит, что эксперимент проходит успешно.

Напомним, что уникальный отечественный проект по восстановлению популяции казахстанских орлов «Внеси свой вклад. Сохрани природу» стартовал в 2012 году. Его участниками выступили Институт зоологии РК, одна из частных компаний и единственный в СНГ питомник хищных птиц «Сункар».

– Разведением и сохранением пернатых хищников наш питомник занимается с 1989 года, – рассказал Ашот Анзоров. – В центре представлены все виды редких исчезающих видов хищных птиц, обитающих на территории Казахстана. За четверть века «Сункаром» в дикую природу выпущено 635 птенцов соколов, грифов и филинов. К проекту «Внеси свой вклад. Сохрани природу» мы подключились с большим воодушевлением.

В «Сункаре» содержатся четыре размножающиеся пары беркутов. Живи они на воле, то большая часть их потомства гибла бы. Ведь в дикой природе из всей кладки орлов, в которой 2–3 яйца, обычно выживает только один птенец. «Сункар» сохраняет и выращивает 99,9% поголовья пернатых хищников.

– Яйца мы помещаем в инкубатор, – рассказывает сотрудник питомника Галина Осипова. – В этих камерах созданы все условия внешней среды, благотворно воздействую­щие на развитие эмбриона. Проводится и биологический контроль роста плода, что также помогает улучшить результаты инкубации.

Новорожденные птенцы живут в инкубаторе несколько дней и находятся под пристальным вниманием орнитологов. Растут беркутята очень быстро. Уже через месяц меняют свой пух на жесткие перья. И буквально на глазах превращаются в грозных птиц с огромным клювом и мощными лапами. Окрепших в тепличных условиях орлят возвращают туда, откуда взяли: подсаживают в гнезда к их родителям. Те принимают их с радостью. И немудрено: эти величественные и грозные птицы – очень заботливые и нежные родители.

Через три месяца птенцов переводят в специальные облеточные вольеры, где они готовятся к жизни на воле. 

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