Крылья Алаколя

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Оксана ЦУРИК
Экологический туризм, и в частности бердвочинг, на Западе пользуется популярностью у пожилых людей. Казахстанские пенсионеры тоже не отстают. Самой старшей участнице фестиваля Карлыгаш Куанышевой недавно исполнилось 68 лет. Наблюдением за птицами она занимается уже два года, для этого специально приобрела фотоаппарат и бинокль, чтобы высматривать редких пернатых даже среди городских деревьев.
Пестрое озеро, так еще называют Алаколь, не обмануло надежды участников фестиваля и подарило встречу с лебедями-шипунами, белой цаплей, кудрявыми пеликанами, шилоклювкой и главным эндемиком Казахстана – реликтовой чайкой. Организатор фестиваля Наталья Боровая рассказала о том, что идея создать «Крылья Алаколя», пришла к ней тогда, когда она сама стала увлекаться птицами.
– В последние годы в республике набирает оборот орнитологичес­кий туризм, и это радует, – рассказывает Наталья. – Бердвочеры буквально со всего мира приезжают к нам, и платят огромные деньги, чтобы посмотреть на редких птиц. Например, у нас в Алматинской области есть серпоклюв, который водится в двух местах – в Центральной Азии и Гималаях. Свое название птица получила из-за длинного изогнутого клюва, напоминающего серп. Это вид внесен в Красную книгу. В нынешнем году серпоклюв станет символом международной орнитологической конференции, которая пройдет в Алматы летом спустя пятьдесят лет.
На таких конференциях орнитологи со всего мира собираются, чтобы поведать друг другу о тех проблемах, с которыми сталкиваются пернатые друзья. Так, например, французы испокон веков устраивают охоту на куликов, которых мы тут любим и охраняем. А арабы буквально истребляют дрофу, что также является их национальным видом спорта. Поэтому говорить о сохранении птиц в рамках одной страны невозможно, поскольку птицы постоянно совершают перелеты. Вот для чего нужны международные орнитологичес­кие конференции, на которых мы можем договариваться о защите видов и делать это сообща.
Несколько дней участники устраивали фотоохоту на птах, в итоге лучший результат – 37 видов засняла команда «Большой клюв» из Алматы, которую представили Александр Костюрин и Марина Писсарова. На следующий год организаторы планируют расширить географию фестиваля и пригласить гостей из соседних республик понаблюдать за казахстанскими птицами.

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