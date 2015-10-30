Крылья для АПК

Обе эти ежегодные выставки уже внесли свою весомую лепту в развитие агропромышленной индустрии Казахстана. Вот и в этот раз на них был представлен ряд новейших образцов сельхозтехники и оборудования ведущих мировых агроконцернов. Всего более 200 компаний из таких стран, как Австрия, Австралия, Беларусь, Иордания, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Китай, Латвия, Литва, Нидерланды, Россия, США, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Украина, Франция, Чехия, Эстония и Южная Корея. В числе ежегодных участников были крупнейшие компании с мировым именем, такие как комбайновый завод Ростсельмаш, «Агромашхолдинг-Россия», «Агромашхолдинг-Казахстан», CanAgro, Agrotec, Amazone, Westfalia, Petkus ТД МТЗ, КАЗТЕХМАШ, «Агроспецтехника». Среди представленных на выставке экспонатов наибольший интерес у посетителей вызвал дебютный образец отечественного авиастроения – цельнометаллический четырехместный самолет короткого взлета-посадки «Арай», созданный совместно с канадскими авиастроителями казахстанским предприятием AviaMaster Aircraft. – На данный момент нами уже выпущено семь винтокрылых машин, одна из которых приобретена российскими сельхозтоваропроизводителями, – говорит директор компании AviaMaster Aircraft Даурен Валиев. – Потребность только отечественного рынка в самолетах такого класса оценивается в несколько сот единиц. Наш «Арай» очень экономичен: за час полета он расходует порядка 35 литров обычного автомобильного бензина марки А-95, тогда как его предшественник Ан-2 за такое же время сжигал в 7 раз больше. В текущем году один из самолетов, обработавший за полевой сезон свыше 30 тысяч гектаров посевной площади, позволил сэкономить его владельцу примерно 18 миллионов тенге. Из чего можно сделать вывод, что «Арай» ждет большое будущее. Ключевым мероприятием международной выставки стала бизнес-миссия, которая прошла во исполнение договоренностей, достигнутых на XII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, состоявшемся в Сочи. Также был проведен ряд значимых семинаров для совместного развития АПК в наших странах.
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