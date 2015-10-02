Свежий выпуск Крылья мечты Елена БРУСИЛОВСКАЯ

Для больших и маленьких

Как сказала директор театра Надежда Горобец, ТЮЗ – ровесник Победы, первый его спектакль состоялся 7 ноября 1945 года, поэтому весь коллектив с особым трепетом подходит к юбилейной дате.

– 70-летию театра будут посвящены не только специально созданные для этого спектакли, но и уже третий по счету наш тюзовский фестиваль «Солнечный круг». По традиции он состоится в дни школьных осенних каникул, в нем примут участие ребята из детских театральных студий и школьных кружков со всего Казахстана. Мы хотим дать им возможность поработать на большой сцене, показать себя, ну и, конечно, вспомнить, с чего начинался алматинский ТЮЗ, рассказать нынешним мальчишкам и девчонкам о Наталье Ильиничне Сац, благодаря которой мы имеем сегодня прекрасную возможность общаться с ними с помощью теат­ральной сцены, – сказала Надежда Григорь­евна.

Прошедший театральный сезон был отмечен шестью премьерами, тепло принятыми маленькими зрителями. В числе особенно удачных постановок можно было бы назвать спектакли «Алые паруса» по Александру Грину, «Голубая стрела» по сказке Джанни Родари, «Али-Баба и разбойники» из «Тысячи и одной ночи» в пересказе Вениамина Смехова, ну и, конечно, спектакль «Дюймовочка», которым театр и открывает юбилейный сезон. Все эти постановки осуществил заслуженный артист Республики Таджикистан Султан Усманов, которого связывает многолетнее плодотворное сотрудничество с алматинским ­ТЮЗом. Большие планы у него и у его коллег и на нынешний год.

В частности, актер и режиссер Владимир Крылов работает над спектаклем, посвященным истории ТЮЗа:

– Мы покажем, как зарождался наш театр, причем главным действующим лицом будет сама основательница алматинского ТЮЗа Наталья Сац. Мы постараемся вспомнить наиболее знаковые спектакли того времени, вспомнить наших знаменитых актеров, например, Ольгу Решетниченко, которая была одной из знаменитых травести не только в нашем в ТЮЗе, но и во всей когда-то большой стране. В общем, интересные задумки есть, и я не буду их раскрывать, приходите на спектакль, сами увидите.

Особенностью алматинского ТЮЗа является то, что спектакли в нем идут не только на основной, Большой сцене, но и на Камерной, и эта сцена предназначена в основном для взрослых зрителей, спектакли на ней в отличие от детских идут в вечернее время. Малая сцена позволяет и режиссерам, и актерам отойти от сказочных сюжетов и поработать с современной драматургией.

Вот, скажем, в прошлом сезоне впервые попробовал себя в роли режиссера один из ведущих актеров театра Евгений Дубовик. Его экспериментальный спектакль «Кража со взломом» по пьесе американского драматурга Вина Морреаля-младшего имел зрительский успех. Сейчас на Камерной сцене театра идут репетиции комедии английского драматурга Ноу­эля Коуарда «Неугомонный дух» в постановке Султана Усманова, в которой поднимается актуальная тема семейных отношений. Параллельно на Большой сцене восстанавливаются спектакли «Закат» по Исааку Бабелю и «Ромео и Джуль­етта» Шекспира, ориентированные на более взрослого, подросткового зрителя. По словам Султана Усманова, в «Закате» будет занята вся труппа.

– Материал там мощный, есть что играть, – сказал он. – Что же касается наших маленьких зрителей, то их тоже ждут сюрпризы. Например, к новогодним праздникам мы поставим не один, как обычно, а целый каскад спектак­лей. Дело в том, что, как правило, спектакль на Новый год играется только в дни школьных зимних каникул, а потом забывается, поэтому мы решили вспомнить и показать наши лучшие новогодние спектакли, которые постоянно будут в репертуаре, тем более что для них подросли уже новые юные зрители. Несколько лет назад у нас шел очень удачный спектакль «И падал снег». Мы его восстановим.



Сказка ложь, да в ней намек

Что же касается «Дюймовочки», которой ТЮЗ закрыл прошлый и открыл нынешний теат­ральный сезон, то обращение к этой известной, казалось бы, всем сказке Ганса Христиана Андерсена было не случайным.

– Просто так за эту постановку я бы не взялся, материал спектак­ля должен трогать и меня лично. И как только мы начали работать, сразу поняли, что это совсем не простенькая сказка, – говорит режиссер Султан Усманов. – Вроде бы, с детства знакомая история про крохотную девочку, но, по сути, в этой сказке вся человеческая жизнь – от рождения до конечной цели. И когда мы говорим, что человек рожден для счастья, это не значит, что оно сваливается ему на голову, – нет, надо что-то преодолевать, чтобы достичь счастья. И это не всякому удается. И еще очень важно, чтобы рядом был верный друг, как в нашей сказке Ласточка, которая помогает Дюймовочке.

Что же касается философской основы, на которую обращает внимание режиссер спектакля, то еще много лет назад прекрасный писатель Константин Паустовский отмечал двойной смысл андерсеновских сказок. «В каждой детской сказке Ганса Христиана Андерсена заключена вторая идея, которую в полной мере могут понять только взрослые», – писал он.

Вот и в «Дюймовочке» мы сталкиваемся с различными представлениями о счастье. Например, для Жабы (актриса Наталья Бардина) счастье – это ее любимое болото, для Мыши (актриса Елена Гудова) – теплая норка, полная припасов. Но эти и другие рецепты сказочного счастья для девочки, рожденной из цветка, явно не подходят.

Синонимом счастья в спектакле становятся крылья, которые вырастают у Дюймовочки, когда она встречает короля эльфов (актер Николай Коньшин) и влюбляется в него. Не случайно, спасая Ласточку (актриса Кристина Золочевская), а затем провожая ее на волю, Дюймовочка говорит: «У тебя есть крылья, значит, ты умеешь летать, ты счастлива».

– Знаете, иногда я просыпаюсь и думаю: ведь и я когда-то летал. Где же сейчас мои крылья, неужели я их потерял? А что касается счастья, то у каждого оно свое, и до этого счастья человек должен пройти свой путь, у кого-то он тяжелее, у кого-то легче. Хотя иногда можно и ошибаться, приняв за счастье то, что счастьем на самом деле не является. Вот такая сказочка, – резюмирует Султан Усманов.

– А вас не смущает, поймут ли малыши вашу философию, да и нужна ли она им? – спрашиваю я его.

– А нам и не нужно, чтобы трехлетний ребенок проникся глубокой философией, он поймет то, что ему нужно.

– Ребенок воспринимает мир сердцем.

– Это действительно так. Но даже если ребенок чисто визуально посмотрит, как из цветочка появляется девочка, как она растет, попадает в разные ситуации, кто встречается на ее пути, он уже сам для себя наверняка сделает выводы. И мне кажется, родителям будет интересно узнать, что их ребенок думает о счастье. Вместе с тем и сами взрослые часто задумываются о том, что же такое счастье и где оно? Таким образом, мы создали спектакль и для детей, и для взрослых.

– Султан Алимжанович, практически все спектакли, которые вы ставите на сцене нашего ТЮЗа, музыкальные. Почему? Считаете ли вы, что музыка помогает ребенку наиболее близко прикоснуться к сказке?

– Знаете, жизнь без звуков скучна, и хотя я не музыкант по образованию, но понимаю, что музыкальные спектакли легче воспринимаются, особенно детьми. А кроме того, мы пытаемся привить нашим маленьким зрителям любовь еще к одному виду искусства – музыкальному, ведь мы пытаемся сформировать из них разносторонне развитых людей, которые любят и театр, и литературу, и живопись, и, конечно, музыку, которая, на мой взгляд, самое мощное из искусств, потому что основана на эмоциях человека. Вы не обращали внимания, что когда у вас хорошее настроение, вы что-то непроизвольно напеваете веселенькое, когда грустно – внутри звучит другая музыка? Даже голоса в театре я лично воспринимаю как музыку. И мне хочется, чтобы и дети воспринимали мир именно так.

Исполнительница роли Дюймовочки, актриса, кавалер ордена «Құрмет» Татьяна Костюченко тоже считает, что спектакль этот полезно посмотреть не только детям, но и их родителям.

– Та же мама-Жаба, которая настолько печется о своем ребенке, что даже невесту ему сама находит, – это же персонаж из нашей жизни. Сколько таких мам, чрезмерно опекающих своих детей, которые шагу не дают им ступить самостоятельно! А Жук – это же самовлюб­ленный артист! Не случайно он постоянно повторяет фразу: «Меня надо любить и хвалить». Сколько у нас таких «жуков»! Другими словами, «Дюймовочка» – это семейный спектакль, потому что он о воспитании детей. Более того, это урок родителям. И Борис Заходер, переложивший сказку Андерсена на театральный язык, великолепно показал, как воспитывают ребенка разные семьи, и что надо делать, чтобы не испортить его. Не нужно забывать, что даже маленький человечек – это тоже личность, и у него может быть своя мечта. И очень важно помочь ребенку поверить в эту мечту.