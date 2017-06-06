Крыша дома своего

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Рахим Койлыбаев

Это уже второй дом, построенный в Атырау по программе «Жас отау», которая реализуется в Атырауской области с 2013 года. Два года назад, в 2015 году, там же, в микрорайоне «Нурсая», был сдан точно такой же дом. В конце года планируется сдать еще один, 100-квартирный.

Новый дом построен специально для молодых семей, в которых возраст супругов не превышает 29 лет. В доме по 40 однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир. Все три дома, построенные по программе «Жас отау», стоят рядом, а два из них к тому же будут иметь общий двор со стоянкой и детской площадкой. В ста метрах от него расположены коммунальный рынок «Сарайшык» и Дворец торжеств, рядом – новая школа, которая откроет свои двери уже этой осенью, 1 сентября, а сразу за ней – детский сад.

По словам руководителя управления по вопросам молодежной политики Атырауской области Жасулана Бисембиева, всего от молодых семей поступило чуть более 2 000 заявок. Специальная комиссия выбрала от кандидатов 120 человек. По его словам, установлены критерии для восьми категорий граждан, которые могут участвовать в этой программе. Например, один из членов семьи, в том числе это может быть ребенок, инвалид или же, до совершеннолетия, воспитанник детского дома. Также это может быть молодая семья, где один из ее членов имеет значимые достижения в науке, спорте, культуре, образовании. Обязательно в число претендентов попадают госслужащие, военнослужащие и работники бюджетной сферы.

Отмечу, что на жилье по программе «Жас отау» может претендовать молодая семья, где один из супругов приглашен в Атыраускую область для работы в бюджетной организации (например, в сфере медицины). Есть и категория «прочие». В нее входят молодые люди, которые не попадают ни в одну из уже перечис­ленных. В основном это ребята, которые работают в коммерческой сфере.

Программа действует не только для бюджетников или госслужащих. Например, в ней могут участвовать молодые люди, работающие водителями или рабочими. Как уточнил Жасулан Бисембиев, в других гос­программах, например, таких как «Доступное жилье», где есть направление «молодая семья», такой возможности для этих молодых людей нет. Там приоритет отдается тем, кто работает на государственной службе или в бюджетной организации. По сути, эти молодые люди остают­ся за бортом реализуемых государственных программ. А «Жас отау» как раз таки дает им возможность получить жилье.

Квартиры в домах по программе «Жас отау» выдаются не бесплатно, они реализуются по сис­теме арендного жилья. И если по государственной программе «Доступное жилье» строятся дома по 140 тыс. тенге за кв. м, то по программе «Жас отау» – по 110 тыс. тенге за кв. м. По заверению представителей местных властей, это один из самых доступных вариантов. Например, за двухкомнатную квартиру общей площадью ­60–63 кв. м сумма составит около 7 млн тенге. За 5 лет молодой человек, согласно заключенному договору, должен собрать половину – 3,5 млн тенге. Плюс за эти 5 лет будет платить еще и арендную стоимость (примерно 300 тенге за 1 кв. м).

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