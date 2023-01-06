Крыша над головой

В прошлом году жилье из коммунального жилищного фонда получили 24 человека, по программе «Шанырак» – 334. Также запущен механизм субсидирования аренд­ной платы в частном жилищном фонде. Началась работа по приему заявок на субсидирование аренд­ных платежей через АО «Отбасы банк». По проекту 50% арендной платы оплачивается государством, остальные 50% – получателем. На сегодня заключены договоры и выданы выплаты 81 человеку. 80% средств для расходов на выплаты выделяются из республиканского бюджета и 20% – из местного.

Для обеспечения жильем молодежи до 35 лет утверждена региональная программа «Атырау жастары». На эти цели из бюджета выделен 1 млрд тенге. В рамках первой программы планируется предоставить жилье ста молодым специалистам.

Еще одна программа «Бақытты отбасы – Атырау». Условия установлены с годовой ставкой 4%, без первоначального взноса, срок кредитования – до 20 лет. Участникам также предоставляется возможность приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке. Ею будет охвачено порядка 100 многодетных матерей, неполных семей и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.