Крыша поехала

В одной из школ Караганды произошло частичное обрушение кровли.

ЧП произошло 8 июля вечером в средней школе № 50, которая расположена на окраине Караганды. Обрушились бетонные плиты перекрытия над спортивным залом, пристроенным к школе. К счастью, в это время в здании никого не было и обош­лось без пострадавших. Но если бы крыша рухнула днем, могли быть жертвы, ведь в школе работает летний лагерь, который посещают ученики младших классов.

– Здания школы не имели никаких признаков аварийнос­ти – ни деформации стен, ни проседания фундамента, ни прочих дефектов, – сообщил руководитель отдела образования Караганды Есентай Ашим. – Поэтому во время учебного года подобное произойти не могло. В конце июня начались внутренние ремонтные работы в спортивном зале. Велась покраска стен, побелка потолка, замена деревянного пола, был начат ремонт мягкой кровли над спортивным залом.

По нашим данным, школа № 50 построена 60 лет назад. Не исключено, что обрушению перекрытий способствовали проливные дожди, которые идут в Караганде на протяжении двух недель. Влага могла проникнуть в дефектные строительные конст­рукции, поскольку крыша была оголена.

Точную причину ЧП установит специальная межведомственная комиссия. Ее для проведения расследования создали по поручению акима Карагандинской области.