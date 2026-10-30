КС рассмотрел обращение о выплате жилищных выплат сотруднику правоохранительных органов

Закон и Порядок

В Конституционный Суд поступило обращение по поводу отказа в повторном назначении жилищных выплат сотруднику правоохранительного органа, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Конституционный суд

Ранее заявитель приобрел однокомнатную квартиру с использованием ипотечного кредита и жилищных выплат. После полного погашения займа выплаты были прекращены. При оформлении новой ипотеки для покупки двухкомнатной квартиры в их назначении отказали. Суды первой и апелляционной инстанций признали отказ правомерным.

Заявитель полагал, что запрет на повторное использование жилищных выплат нарушает конституционные гарантии обеспечения жильем и принцип равенства перед законом и судом.

Конституционный Суд отметил, что государство создает условия для обеспечения граждан жильем, а порядок предоставления жилищной поддержки отдельным категориям граждан определяется законом с учетом экономических и финансовых возможностей государства.

Суд разъяснил, что жилищные выплаты предоставляются за счет бюджетных средств взамен служебного жилья и могут использоваться для приобретения жилья в собственность. Законом предусмотрена однократная реализация данного права.

Заявитель воспользовался этой возможностью, приобретя квартиру с использованием жилищных выплат. После полного погашения ипотеки выплаты были прекращены, а не приостановлены. Законодательство не предусматривает их возобновление для повторной покупки квартиры в том же населенном пункте.

Вместе с тем за заявителем сохраняется возможность получения служебного жилья с учетом состава семьи либо жилищных выплат на оплату аренды жилья в другом регионе при переводе по службе.

Конституционный Суд подчеркнул, что установление законом условий предоставления жилищных выплат и однократности их использования само по себе не свидетельствует о нарушении конституционных прав заявителя.

#суд #КС #жилищные выплаты

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