Ксения Собчак заявила о готовности сняться с выборов президента РФ

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак, претендующая на участие в президентских выборах в России, заявила, что готова снять свою кандидатуру в пользу других оппозиционеров. Об этом она заявила на встрече с журналистами и своими сторонниками в Екатеринбурге в субботу, 16 декабря, сообщает РИА "Новости".
Собчак сообщила о желании объединить оппозицию в России.
"Я хочу со всеми объединяться. Я, например, во многом не согласна с Навальным, но у нас с Навальным и Явлинским есть общая цель, которая является точкой объединения. В этом отношении я готова идти вплоть до снятия своей кандидатуры", – сказала Собчак, отвечая на вопрос одного из присутствующих о том, почему до сих пор оппозиционный лагерь не объединился.
Вместе с тем она уточнила, что готова снять свою кандидатуру в пользу Алексея Навального, или Григория Явлинского, только в том случае, если их зарегистрируют в качестве кандидатов.