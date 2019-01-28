​КСК всегда на связи

Ожидается, что к 2035 году численность населения города достигнет трех миллионов. Чтобы создать комфортные условия проживания, акимат города инициировал создание программы «Smart Алматы». В ее рамках запущено свыше 40 проектов в сфере цифровой системы безопасности, общественного транспорта, образования и здравоохранения, в сфере ЖКХ.
В частности, управление жилья и жилищной инспекции акимата города совместно с АО «Центр развития Алматы» осуществляет проект «Доступный сервис для жильцов» (электронный КСК).
Эта разработка является одной из ключевых в концепции Smart Almaty.
По словам руководителя проекта Таланта Баскинбаева, электронный КСК позволяет каждому жителю видеть сметы расходов, отчеты, просматривать и утверждать их. Система предоставляет удобную площадку для участия в управлении и организации надлежащего содержания многоквартирных жилых домов. Сегодня каждый алматинец через портал Open Almaty в разделе «Доступный сервис для жильцов» может проверить, подключен ли обслуживающий его КСК к системе, и пройти регистрацию.
После регистрации заводится адрес и жителю предоставляется доступ в Личный кабинет. В системе уже зарегистрировано 623 КСК, или 5 386 жилых домов. Благодаря проекту КСК смогут более эффективно осуществлять свою деятельность, грамотно распределять ресурсы и, как следствие, повысить качество предоставляемых услуг. Полностью обеспечить охват всех жилых домов, КСК и управляющих компаний планируется к концу 2019 года.
Стоит отметить, что на этом рынке работают и другие компании. С 2016 года в городе действует электронный портал
topksk.kz., на котором зарегистрировано 373 КСК. Алматинка Акмарал Нашкенова, проживающая в доме по Казыбек-би, 125, зарегистрировалась на нем более года назад.
По ее словам, теперь, не отвлекаясь от своей работы, она может быть на прямой связи с КСК и оперативно решать возникшие проблемы. Система позволяет отправлять заявки на проведение необходимых работ в соответствующие технические службы, следить за их исполнением, контролировать сроки, получать ежеквартальные отчеты по управлению объектом кондоминиума с детализацией расходов.
– Цифровые решения очень экономят время. Необходимо просто отправить заявку на рассмотрение возникшей проблемы, которую КСК примет и оперативно устранит. К примеру, мне недавно удалось решить вопрос с неработающим домофоном, – рассказала Акмарал.