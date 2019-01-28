​КСК всегда на связи

Ожидается, что к 2035 году чис­ленность населения города достигнет трех миллионов. Чтобы создать комфортные условия проживания, акимат города инициировал соз­дание программы «Smart Алматы». В ее рамках запущено свыше 40 проектов в сфере цифровой системы безопасности, общественного транспорта, образования и здравоохранения, в сфере ЖКХ.

В частности, управление жилья и жилищной инспекции акимата города совместно с АО «Центр развития Алматы» осуществляет проект «Доступный сервис для жильцов» (электронный КСК).

Эта разработка является одной из ключевых в концепции Smart Almaty.

По словам руководителя проек­та Таланта Баскинбаева, электронный КСК позволяет каждому жителю видеть сметы расходов, отчеты, просматривать и утверж­дать их. Система предос­тавляет удобную площадку для участия в управлении и организации надлежащего содержания многоквар­тирных жилых домов. Сегодня каждый алматинец через портал Open Almaty в разделе «Доступный сервис для жильцов» может проверить, подключен ли обслуживающий его КСК к системе, и пройти регистрацию.

После регистрации заводится адрес и жителю предоставляется доступ в Личный кабинет. В сис­теме уже зарегистрировано 623 КСК, или 5 386 жилых домов. Благодаря проекту КСК смогут более эффективно осуществлять свою деятельность, грамотно распределять ресурсы и, как следст­вие, повысить качество предос­тавляемых услуг. Полностью обеспечить охват всех жилых домов, КСК и управляющих компаний планируется к концу 2019 года.

Стоит отметить, что на этом рынке работают и другие компании. С 2016 года в городе дейст­вует электронный портал

topksk.kz., на котором зарегист­рировано 373 КСК. Алматинка Акмарал Нашкенова, проживаю­щая в доме по Казыбек-би, 125, зарегистрировалась на нем более года назад.

По ее словам, теперь, не отвлекаясь от своей работы, она может быть на прямой связи с КСК и оперативно решать возникшие проблемы. Система позволяет отправлять заявки на проведение необходимых работ в соответствующие технические службы, следить за их исполнением, контролировать сроки, получать ежеквартальные отчеты по управлению объектом кондоминиума с детализацией расходов.

– Цифровые решения очень экономят время. Необходимо просто отправить заявку на рассмотрение возникшей проблемы, которую КСК примет и оперативно устранит. К примеру, мне недавно удалось решить вопрос с неработающим домофоном, – рассказала Акмарал.