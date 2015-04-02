Кстати 904 Валентина ФИРОНОВА

Маленький знак внимания, а вспоминается не первый день, нанизывая на иглу памяти такие же неожиданные встречи. Захожу в распахнутые двери автобуса и застываю на пороге. Встречая входящих, кондуктор улыбается так, словно только и ждал, когда же мы наконец появимся: «Добрый вечер! Проходите, проходите, устраивайтесь, вот там есть свободные мес­та». Лица пассажиров, еще минуту назад хмурые, проясняются. Как много может значить обычная улыбка!

Подъезжаю к дому, выхожу. На улице неожиданно замечаю участкового врача. Увидев меня издалека, она приветливо машет рукой: «Вы с работы едете? А я вот по магазинам пробежалась… Кстати, что-то вы давно у нас не были. Зря, зря».

Подумалось: «Она ж наверняка не помнит, как меня зовут. И как вообще она меня узнала, ведь на ее участке десятки пациентов?» Ответа не находится, но на душе становится светлее.

Подхожу к дому. Открываю дверь в подъезд. На площадке первого этажа – сосед, стоя на стремянке, вворачивает лампочку. Здоровается, говорит:

– Два дня ждал, когда из КСК кто-нибудь придет, но без толку. Вот решил сам сделать. А то ведь у нас и дети живут, и пожилые...

Киваю:

– Я сама вчера в темноте чуть на ступеньках не навернулась.

– Не ушиблись? Ну и хорошо. А то вы ж, наверное, знаете, старушка со второго этажа тут упала, сломала ногу, два месяца в гипсе лежала.

– Это ж вроде давно было?

– Точно. А перила, видите, только с неделю назад приварили…

– За них браться-то неприятно…

– Да ничего, у меня от ремонта краска осталась, я их в выходные за час в порядок приведу.

Закончив работу, сосед складывает стремянку:

– Ну вот и все. Кстати, если вам нужна будет помощь, не стесняйтесь, заходите, я как раз над вами живу.

Жизнь, как зебра. Полосы то черные, то белые. То падаешь, то летишь. Какой мы делаем свою жизнь, как ее проживаем, зависит только от нас.

Есть простые истины, которые нужно повторять постоянно. Хотя бы самой себе. Не потому что их забываешь. Просто привыкаешь к ним и перестаешь понимать, что они значат на самом деле. Все время куда-то бежишь, все стараешься успеть, везде побывать, ничего не пропустить. Постоянно под стрессом. Как его снять? Засунуть голову в стиральную машину и покричать?

Мы разучились останавливаться даже для того, чтобы дух перевес­ти. А иногда надо просто замедлить шаг и увидеть тех, кто рядом.