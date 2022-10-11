КТК полноценно заработает в октябре – глава Минэнерго

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на заседании Правительства рассказал, когда Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) перейдет на полноценную работу, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Болат Акчулаков сообщил, что на сегодня на КТК из трех выносных причальных устройств (ВПУ) работает одно.

«Из-за ремонтных работ на Кашагане работа одного ВПУ КТК достаточна для текущих объемов. Полноценная работа КТК ожидается в октябре текущего года», – заверил глава Минэнерго.