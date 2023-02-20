Кто чаще всего совершает преступления в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz

Официальный представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек отметила, что в Казахстане чаще всего преступления совершают безработные, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Текущее положение показывает, что 80% преступников - безработные, 33% преступников - ранее судимые, 50% преступлений против личности совершены в алкогольном и наркотическом опьянении, каждый второй несовершеннолетний правонарушитель не учился и не работал, 51 % преступлений в мегаполисах совершаются приезжими», - сообщила на брифинге Шугыла Турлыбек.

По ее словам, "силовыми" мерами при помощи одной только полиции проблемы совершения уголовных правонарушений не решить, так как на ее уровень влияют социальные, экономические, географические, миграционные, природные, культурные, демографические и другие факторы.